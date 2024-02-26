Черноморский флот РФ отступает: Украина доминирует в части моря - разведка Британии

Успехи Украины в Черном море лишили Россию возможности вмешиваться в морские торговые пути.

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Украина установила доминирование в части Черного моря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Об этом сообщила разведка Британии.

"Несмотря на способность России продолжать удары по Украине, используя суда в условиях относительной безопасности восточного Черного моря, становится все очевиднее, что оборонительная позиция, выбранная для уменьшения неконвенционного подхода Украины к морской войне, не работает так, как было задумано", - отметили в разведке.

Затопление кораблей "Ивановец" и "Цезарь Куников" ударило по России и привело к увольнению второго командира ЧФ. В то же время стратегический подход Украины лишил Россию возможности вмешиваться в морские торговые маршруты. После угасания Черноморской зерновой инициативы, Украина укрепила свое влияние в западном Черном море.

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"Это привело к увеличению ее экспорта через односторонний гуманитарный коридор, обеспечив большие объемы торговли, чем в рамках BSGI, поставив их на уровень до довоенного уровня", - подытожили в британской разведке.

Черноморский флот России Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации-часть Военно-Морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно — морская база-Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно соглашению Януковича—Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в односторонней повестке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Ликвидация российских кораблей

Напомним, 14 февраля ГУР вместе с Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль"Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении ГУР.

Также в ночь на 26 января Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль"Новочеркасск".

Как сообщал Главред, в ночь на 1 февраля ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Российский корабль "Ивановец" получил повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонул.

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