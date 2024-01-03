Следствие работы ВСУ: в ВМС сказали, почему РФ уже не бьет ракетами из флота

Во время последних массированных атак РФ не использовала свой флот для запуска ракет. ВСУ своими действиями помешали России обеспечивать ее флот ракетами.

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В ВМС сказали, почему РФ не била ракетами из флота во время последних атак/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, КГВА

Во время массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря и 2 января российские оккупанты не использовали свой флот для запуска ракет. Для удара захватчики не привлекали ни надводные, ни подводные ракетоносители.

Причина заключается в том, что действия Сил обороны Украины против Черноморского флота РФ существенно снизили логистические возможности страны-агрессора по обеспечению ее флота ракетным вооружением. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро, несмотря на хорошую погоду, в акватории Черного моря не было зафиксировано ни одного ракетоносителя российских оккупантов. Утром 3 января в Черном море находилось 2 вражеских корабля, в Азовском море – 1 корабль, но ни одно из этих судов не является ракетоносителем..

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Плетенчук отметил, что захватчики в первую очередь испытывают проблемы с логистическим обеспечением своего флота ракетным вооружением.

Он подчеркнул, что военно-морская база, на которой расположено ракетное вооружение для флота оккупантов, размещена в Севастополе.

"И даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на носители – нет", – отметил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Плетенчук отметил, что это может быть основной причиной того, что оккупанты не применяли свои корабли для массированных ракетных атак по Украине 29 декабря и 2 января. И эта причина стала "следствием противодействия со стороны Сил обороны и безопасности Черноморскому флоту РФ" в акватории Черного моря.

Ракетные удары РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову 2 января было ранены 130 человек, по меньшей мере пятеро погибли - по двое в Киеве и Киевской области, еще одна – в Харькове.

Начальник КМВА рассказал, почему РФ изменила тактику атак по Киеву. По его словам, Киев был и является целью №1 для агрессора. Захватчики хотят устроить блэкаут, заставить киевлян сидеть без света, тепла, воды и газа, чтобы вызвать панику в Киеве и во всей Украине.

Также раньше украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара РФ. Неприятно поразило большое количество ракет "Кинжал", которыми РФ бьет по Украине, подчеркнул эксперт Валерий Романенко.

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