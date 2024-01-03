Бьют по максимуму: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара РФ

Неприятно поразило большое количество ракет "Кинжал", которыми РФ бьет по Украине, подчеркнул Валерий Романенко.

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Валерий Романенко оценил вероятность новых ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Массированный удар РФ по Украине 2 января был сопоставим с атакой 29 декабря, заявил эксперт Валерий Романенко.

"Единственное, что неприятно поразило – это количество ракет "Кинжал" с самолетов Миг-31", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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Эксперт отметил, что ранее считалось, что у россиян меньше боеготовых самолетов такого типа.

"Сегодня они по максимуму подняли в воздух самолеты. 10 пусков "Кинджалов" – это столько сколько за весь 2022 год было. В прошлом году только 15, кажется, запустили. А здесь однократно такое количество", – уточнил он.

Собеседник пояснил, что оккупанты РФ использовали много ракет "Кинджал", потому что надеялись пробить украинскую оборону. В то ж время эксперт указал, что России надолго запасов ракет не хватит.

"Россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска. А потом им придется либо делать перерыв или переходить к запускам на фоне "Шахедов". Массированный запуск "Шахедов" и на их фоне еще с десяток ракет. Надолго у России запасов ракет не хватит", – добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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