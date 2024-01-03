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Ударит -20 и повалит снег: когда в Украине сильно похолодает

Алёна Воронина
3 января 2024, 14:31
Скоро в некоторых областях нашего государства ударят сильные морозы, ожидаются снегопады.
Погода, зима, снег, снегопад
Погода в Украине – будут морозы и сильные снегопады/ unsplash.com

Погода в Украине скоро станет намного холоднее. Из-за температурных контрастов во многих областях будет падать снег, а кое-где – мокрый снег. На юге, где будет теплее, будут выпадать осадки в виде дождя.

Существенное похолодание придет уже в четверг, 4 января. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.com.

Метеоролог отметил, что в середине текущей недели ожидается существенное похолодание в северных, восточных и центральных областях. В Черниговской и Сумской областях в отдельные дни температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.

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Погода в Украине 4 января

В четверг, 4 января, погодные условия по всей Украине будут неустойчивыми. Температуры воздуха будут очень контрастными – в некоторых регионах ожидается снижение температуры даже до -20 градусов, в то время как в других областях будут "плюсы".

В западных и южных областях преимущественно будет дождь, в северных, восточных регионах и на Полесье – снег, мокрый снег, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер в Украине переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха на севере левобережья ночью составит от -15 до -20 градусов, днем от -9 до -14 градусов. В южных и юго-западных областях ночью от + 2 до +7 градусов, днем от +6 до +11. В центральных областях ночью 0...-5 градусов, днем около 0 градусов.

Погода в Украине 4 января
Погода в Украине 4 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 января

В пятницу, 5 января, ожидается постепенное ослабление и прекращение осадков, так как будет расти атмосферное давление и снижаться температура по всей Украине. В южных и юго-западных областях ночью будет от 0 до +5 градусов, днем от +2 до +7 градусов. На остальной территории страны ночью -8...-13 градусов, днем -5...-10, в северных и Харьковской областях ночью -15...-20 градусов, днем -11...-16.

Погода в Украине 5января
Погода в Украине 5 января/ Укргидрометцентр

Сперва оттепель, потом снова похолодание

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение четверга, 4 января, ощутимое похолодание на севере, востоке и частично в центре нашего государства постепенно перейдет в оттепель. Согласно прогнозу синоптика, в ночь на четверг в этих регионах еще будет холодная погода. Однако уже днем морозы начнут ослабевать, по всей территории государства в этот день станет теплее.

"Ожидается +3+7 градусов, на юге и юго-западе +6+12 градусов. И только на крайний север и северо-восток еще не успеет теплая воздушная масса быстренько добраться, там предполагается от 2 мороза до 2 тепла", – отмечает Диденко.

По ее словам, в четверг повсюду будет преобладать как не влажная, так облачная погода, снег будет переходить в мокрый снег и дождь.

В Киеве 4 января ночью будет от 0 до -2 градусов, днем от +3 до +6 градусов. Пройдет дождь.

Когда в Украине существенно похолодает

Согласно прогнозу Натальи Диденко, 5 и 6 января еще задержится сравнительно теплая погода. А 7-8 января снова ожидается снижение температуры воздуха.

"Такие холода в дальнейшем вероятны, однако морозные визиты будут в Украине непродолжительными. Не успеем замерзнуть, как снова оттепель придет нас поддержать", – отметила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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