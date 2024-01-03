У Туска призвали передать Украине дальнобойные ракеты: Захарова истерит про удары

Захарова решила "ответить" польскому министру Сикорскому в традиционном для себя хамоватом стиле.

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Захарова снова "хряпнула" / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова пригрозила Польше ударами в ответ на призыв Варшавы к Западу предоставить Украине дальнобойные средства поражения.

Польша требует от Запада передать Украине дальнобойные ракеты

Глава МИД Польши правительства Дональда Туска Радослав Сикорский сегодня в X (Twitter) на фоне недавних атак РФ по Украине призвал западные страны активизироваться по предоставлению Украине дальнобойного вооружения.

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Сикорский отметил, что Украине крайне важно получить эти средства поражения для ударов по командным центрам РФ и местам пуска ракет.

"Мы должны ответить на последнюю атаку РФ на Украину на понятном Путину языке: усилив санкции, чтобы он не мог производить новое оружие с контрабандными компонентами, и предоставив Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры", - подчеркнул Сикорский.

Реакция России

На заявление польского министра отреагировала пресс-атташе Мария Захарова, которая уже неоднократно позорилась резкими выпадами в сторону европейских политиков и украинского правительства.

И в этом случае Захарова решила, что ее полномочий и компетенции достаточно, чтобы выступить от кремлевских властей в связи с заявлением Сикорского.

В частности, Захарова припомнила Польше недавний пролет российской ракеты над ее территорией во время воздушной атаки по Украине.

"Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", - написала Захарова в своем Telegram.

Затем представительница МИД РФ совсем пошла во все тяжкие - добавила, что Сикорский якобы действует против собственной страны.

Скандалы с Захаровой

Ранее Главред писал, как путинистка опозорилась очередным объяснением нелегитимного российского законодательства. На вопрос, почему чиновники РФ используют термин "присоединение" захваченных украинских территорий, а не их "освобождение", Захарова обозвала эти территории "независимыми государствами".

Захарову высмеивают даже свои. В частности, пропагандист Евгений Сатановский прямым текстом обвинил Захарову в злоупотреблении алкогольными напитками. Кроме того, Сатановский отметил ее антисемитские взгляды.

Между тем, у Захаровой даже есть семья - муж и дочь по имени Марьяна. Кстати, Захарова вышла замуж сравнительно недавно. Ее фотосессия в стиле сельской свадьбы облетела тогда весь интернет. Еще бы, на одной из фотографий муж Захаровой похабно лижет ее шею, прямо на глазах у публики.

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