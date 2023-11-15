В России украинские области обозвали 'государствами': позор Захаровой попал на камеру

У Захаровой спросили, почему Россия юридически не называет "освобождением" захват украинских территорий.

https://glavred.info/world/v-rossii-ukrainskie-oblasti-obozvali-gosudarstvami-pozor-zaharovoy-popal-na-kameru-10517158.html Ссылка скопирована

Захарова снова опозорилась / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Пресс-аташе МИД страны-агрессора Мария Захарова опозорилась очередным объяснением нелегитимного российского законодательства. На вопрос, почему чиновники РФ используют термин "присоединение" захваченных украинских территорий, а не их "освобождение", Захарова обозвала эти территории "независимыми государствами".

По ее словам, захваченные Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (ведь РФ не контролирует на 100% ни одну из этих областей - Главред) каким-то волшебным образом "отделились от Украины" и высказали желание "ввойти" в состав России.

Более того, территории, оккупированные ВС РФ, Захарова, цитируя "законодательство" России, обозвала "независимыми государствами" со "своими народами".

видео дня

Захарова снова опозорилась - смотрите видео:

"В преамбуле в каждом из этих договоров отмечается, что РФ и соответствующие "государства" "выражают общую волю" своих народов, неразрывно связанных с общностью исторической судьбы в совместном проживании в составе демократического правового государства по обеспечению защиты исторической правды, уважению подвигов защитников общего отечества", - сказала Захарова.

Соответственно, продолжила представительница МИДа России, "юридическое принятие данных территорий в состав России с исторической точки зрения представляет собой их возвращение и освобождение".

Оккупация украинских областей Россией

В сентябре 2022 года Путин провозгласил аннексию четырех украинских областей - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Правда, на тот момент Россия полностью контролировала только Херсонскую область. Впрочем, положение оккупантов ухудшилось после успешного контрнаступления Украины на юге, в результате которого ВСУ деоккупировали правый берег Херсонской области.

Ни Украина, ни любая другая цивилизованная страна не признают "присоединение" украинских территорий к России. Более того, новый "законодательный статус" оккупированных районов никак не повлиял на ход боев. ВСУ продолжают наносить удары по врагу в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.