Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

Во время инцидента с пересечением воздушного пространства Польши российская крылатая ракета 29 декабря пролетела вблизи базы, которой пользуются военные НАТО, говорится в публикации Defense Express.
Именно в районе Замосць, где пролетала ракета россиян, Вооруженные силы Германии разместили в начале 2023 года ЗРК Patriot. В ноябре, после завершения миссии дежурства, Люфтаффе выложило его точное местонахождение.
"И через месяц после того, как немецкие расчеты Patriot со словами Auf Wiedersehen покинули район Замосца, там пролетает российская крылатая ракета", - пишут аналитики.видео дня
В то же время в том районе также находится небольшая база вооруженных сил США, указывают эксперты. Речь идет о небольшом аэродроме местного аэроклуба Zamośč EPZA на окраине города, который по меньшей мере с 2022 года используется армией США.
В частности, его использовала 82-я воздушно-десантная дивизия, которая также использовала полигон (№3391) к северу от города.
"То есть действия РФ это не просто какая-то ошибка, это не просто запустить ракету куда-нибудь, а целенаправленные действия, которые вполне возможно являются не только продолжением повышения градуса напряжения, а уже практической разведкой возможностей противовоздушной обороны стран НАТО", - считают аналитики.
Ракета РФ над Польшей
29 декабря во время атаки РФ на Украину "неизвестный объект" залетел на территорию Польши, что подтвердили в командовании Вооруженных сил страны.
Варшава признала, что инцидент произошел из-за массированных ракетно-дроновых атак России на Украину.
Российскому послу в Польше вручили ноту протеста.
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