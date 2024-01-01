Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

В начале 2023 года Германия разместила в том районе ЗРК Patriot.

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Российская ракета залетела на территорию Польши / коллаж Главреда. Фото: defence-ua.com, twitter.com/Team_Luftwaffe

Во время инцидента с пересечением воздушного пространства Польши российская крылатая ракета 29 декабря пролетела вблизи базы, которой пользуются военные НАТО, говорится в публикации Defense Express.

Именно в районе Замосць, где пролетала ракета россиян, Вооруженные силы Германии разместили в начале 2023 года ЗРК Patriot. В ноябре, после завершения миссии дежурства, Люфтаффе выложило его точное местонахождение.

"И через месяц после того, как немецкие расчеты Patriot со словами Auf Wiedersehen покинули район Замосца, там пролетает российская крылатая ракета", - пишут аналитики. видео дня

В то же время в том районе также находится небольшая база вооруженных сил США, указывают эксперты. Речь идет о небольшом аэродроме местного аэроклуба Zamośč EPZA на окраине города, который по меньшей мере с 2022 года используется армией США.

В частности, его использовала 82-я воздушно-десантная дивизия, которая также использовала полигон (№3391) к северу от города.

"То есть действия РФ это не просто какая-то ошибка, это не просто запустить ракету куда-нибудь, а целенаправленные действия, которые вполне возможно являются не только продолжением повышения градуса напряжения, а уже практической разведкой возможностей противовоздушной обороны стран НАТО", - считают аналитики.

Ракета РФ над Польшей

29 декабря во время атаки РФ на Украину "неизвестный объект" залетел на территорию Польши, что подтвердили в командовании Вооруженных сил страны.

Варшава признала, что инцидент произошел из-за массированных ракетно-дроновых атак России на Украину.

Российскому послу в Польше вручили ноту протеста.

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