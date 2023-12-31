Враг забегал на позиции, его выбивали: в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

Оккупанты под Марьинкой несут большие потери, но постоянно подтягивают резервы, сказал представитель сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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ВСУ продолжают вести активные боевые действия в районе Марьинки - Штупун / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

В районе Марьинки Донецкой области бойцы ВСУ ведут активные боевые действия против оккупантов агрессора России. Захватчики несколько раз забегали на позиции, но получили отпор. Об этом заявил представитель Сил обороны Украины Таврического направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в районе Марьинки и Авдеевки идут активные боевые действия. Противник оказывает давление и заходит на позиции украинских бойцов.

"Враг пару раз пытался захватить, даже забегал на наши позиции. Однако мы его оттуда выбивали. То есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом", - отметил Штупун. видео дня

Также Александр Штупун подчеркнул, что оккупанты продолжают нести большие потери в районе Марьинки и Авдеевки. Однако они подтягивают резервы, поэтому количество военных РФ на фронте выравнивается.

Ситуация в Марьинке

25 декабря в ВСУ сообщили, что продолжают вести бои за Марьинку. Представитель Сил обороны Александр Штупун опроверг заявления Шойгу и Путина о якобы полной оккупации российскими войсками города. Враг полностью разрушил Марьинку.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что войска РФ за 2 года не смогли оккупировать Марьинку. По его словам, часть города до сих пор под контролем ВСУ.

Бывший командир Айдара Евгений Дикий 28 декабря заявил, что ВСУ контролируют не более 20% руин Марьинки. Согласно оценке эксперта, украинские защитники держат оборону на северных и западных окраинах города.

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