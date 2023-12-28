'Не хватает ресурса': может ли потеря Марьинки привести к новому наступлению РФ

Враг начал наступательные действия не в самый лучший период – осень, зима, поэтому в этих наступательных действиях нет объективного смысла .

https://glavred.info/ukraine/ne-hvataet-resursa-mozhet-li-poterya-marinki-privesti-k-novomu-nastupleniyu-rf-10528841.html Ссылка скопирована

Для эффективных наступательных действий у россиян не хватает ресурсов / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, командование Объединенных сил ВСУ

Российские силы пытались захватить Марьинку в течение двух лет. Несмотря на усилия россиян, часть города до сих пор находится под контролем Вооруженных сил Украины, что говорит об определенных успехах украинских защитников. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Марьинку россияне пытались оккупировать почти 2 года. И даже сегодня, когда враг контролирует большую часть, есть небольшой отрезок в северо-западном секторе, который контролируется Силами обороны Украины. Нельзя говорить, что мы полностью там что-то контролируем, но это о многом говорит. Даже, когда Шойгу докладывал Путину, что они "освободили" Марьинку. Да, "уволили", но не полностью, как они говорят", - подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что наступательные действия врага в осенне-зимний период не имеют объективного смысла, поскольку именно сейчас потери врага растут.

видео дня

Коваленко отмечает, что ресурсы в России ограничены, в частности, речь идет о численном составе военных и технике. По его словам, для эффективных наступательных операций россиянам не хватает не только человеческих, но и механизированных ресурсов. Это указывает на ограниченность возможностей РФ в ведении военных действий на фронте.

"Зоной ответственности в Донецкой области является группа войск РФ "Юг", которая насчитывает более 165 тыс. личного состава. Однако, враг использует подразделения из других групп войск, чтобы реализовывать наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, Бахмута. То есть россияне не могут обойтись этим ресурсом. Это свидетельствует о том, что для возможности эффективных наступательных действий, противнику не хватает ресурса, как человеческого, так и механизированного", - подытожил эксперт.

Ситуация вблизи Марьинки

Напомним, министр обороны РФ Шойгу поспешил объявить захват Марьинки, однако это незначительная победа для Путина. Город Марьинка разрушен, но украинские силы не сдают свои позиции, а уничтожают резервы врага, что является основной целью в этой области.

Также военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что даже если оккупанты захватят Марьинку или Авдеевку, это не означает полного успеха для них. Он сравнил эту ситуацию со взятием города Бахмут, где, несмотря на потери, российские войска не смогли продолжить продвижение дальше.

Как сообщал Главред, оккупанты активно ведут штурм на Марьинском направлении. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что по сравнению с ситуацией в Бахмуте, сейчас ситуация в Марьинке является более напряженной и сложной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.