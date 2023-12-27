'Мы выиграем эту ужасную войну': Черник оценил ситуацию возле Марьинки

Частичные успехи российских войск в Марьинке не являются решающими для течения войны.

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Успехи российских войск в Марьинке не являются решающими для войны / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 4 отдельная танковая бригада

Даже, если оккупанты захватят Марьинку, но не смогут продвинуться дальше, это останется лишь частичным успехом. Такое мнение относительно ситуации на фронте, где россияне атакуют Марьинку и Авдеевку, высказал военный эксперт Петр Черник в эфире "Эспрессо".

"Если остановится в том виде в каком есть сейчас, как в свое время взяли Бахмут, мы тут разогнали множество измены, что катастрофа, а измена в большом счете не сложилась, дальше Бахмута они до сих пор не могут продвинуться, если не продвинутся дальше Марьинки, если даже возьмут Авдеевку, но не подвинутся дальше, то это только будут частичные успехи у них", - сказал эксперт.

Черник подчеркнул, что частичные успехи в войнах могут быть даже у тех, кто фактически проигрывает. Поэтому успехи российских войск в Марьинке не являются решающими для течения войны.

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"Важно выиграть битву, это очень важно, а войны не могут быть проиграны. Немцы поняли, что проигрывают Вторую мировую войну уже после Сталинграда, на рубеже 44-45-го годов организовали блестящую наступательную операцию и на 100 км вперед прорвали боевые порядки союзников, однако в войне это им никаким образом не помогло", - добавил он.

Он привел пример Второй мировой войны, где проигрыш немцев был понят после Сталинграда, но даже блестящая наступательная операция в 1944-1945 годах не смогла изменить ход войны. Также Черник уверен, что Украина одержит победу в войне, однако не стоит ожидать победы в ближайшее время.

"Я уверен на 100%, что в историческом контексте мы выиграем эту ужасную войну, но вопрос когда и при каких обстоятельствах. Нет оптимизма, что это произойдет завтра", - подытожил Черник.

Ситуация в Марьинке

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из Марьинки в Донецкой области и сейчас находятся в окрестностях в северной части города.

Как сообщал Главред, оккупанты наступают в Марьинке в Донецкой области. По словам Романа Погорелого, соучредителя Deep State, украинские войска потеряли контроль над большей частью города.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в городе хуже, чем в Бахмуте. ВСУ удерживают часть Марьинки, хотя город фактически разрушен.

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