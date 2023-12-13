Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

Российские оккупанты не смогли захватить Марьинку. Украинские военные до сих пор держат оборону. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Он отметил, что вбросы о "полном взятии" города не соответствуют действительности.
"В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - написал Тарнавский.видео дня
Командующий заявил, что в районах Новомихайловки и Красногоровки ВСУ отбили 11 атак.
Бои за Марьинку
Недавно майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке и заявил, что россияне якобі контролируют 70% города. Алексей Гетьман указал на то, что количество российских войск на Марьинском направлении меньше, чем под Авдеевкой.
В Институте изучения войны 11 декабря заявили, что оккупанты установили свой флаг в Марьинке. Враг проводит локализованные наступательные операции в районе Купянск-Сватово-Кременная и не только.
13 декабря в DeepState отметили, что РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. Российские оккупанты захватили южную часть Марьинки. Кроме того, враг имел успех южнее самой Марьинки и севернее Новомихайловки. Южнее Новомихайловки враг проводит штурмовые действия, бои продолжаются. Аналитики оценивают ситуацию по всей линии соприкосновения как критическую.
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