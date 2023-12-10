70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

Майон запаса ВСУ сообщил о ситуации на Марьинском направлении и о том, находится ли город Марьинка под полным контролем российских оккупантов.

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Майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Примерно 70% разрушенного населенного пункта Марьинка в Донецкой области находится под контролем российской оккупационной армии, а остальные 30% принадлежат к серой зоне. Об этом сообщил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ссылаясь на данные британской разведки и Американского института изучения войны в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, за Марьинкой простираются поля и сельскохозяйственные земли на значительное расстояние.

"Марьинка на этом участке - это важное место, хотя важно оно было до того, как его практически сровняли с землей. Сейчас это, по сути, это руины на месте бывшего населенного пункта", — отметил Гетман.

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Он указал на то, что количество российских войск на Марьинском направлении меньше, чем под Авдеевкой.

"В Авдеевке - целая армия, 40 тыс. личного состава. Тактика штурмов на Марьинском и Авдеевском направлении примерно одинакова, она практически не менялась у россиян — идут лобовые атаки, "мясные штурмы" при массированной поддержке артиллерии и используется достаточное количество авиации и планирующих бомб", — сообщил военный эксперт.

Гетман отметил, что атаки на Марьинском направлении, которые он называет "мясными штурмами", имеют отличия по сравнению с теми, что происходили на Бахмутском направлении, где россияне в основном использовали "вагнеровцев".

Наступление россиян на Марьинку

Напомним. как ранее сообщал Главред, российские войска интенсивно атакуют район Марьинки, увеличивая количество штурмовых действий.

В то же время, российские пропагандисты распространяют информацию о захвате Марьинки в Донецкой области, а Министерство обороны страны-агрессора объявило о "полном контроле" над руинами этого населенного пункта. Однако эти данные не отражают реальной обстановки, поскольку в городе продолжаются активные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В течение последней недели российские войска, согласно с заявлением Министерства обороны Великобритании, последовательно продолжают продвигаться через руины Марьинки.

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