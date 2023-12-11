Оккупанты установили свой флаг в Марьинке: ситуация на Авдеевском направлении

Оккупанты не оставляют надежд оккупировать Авдеевку.

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Оккупанты установили свой флаг и продвигаются / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБ, 241 ОБ СТРО

Вражеская армия страны-агрессора России проводит локализованные наступательные операции в районе Купянск-Сватово-Кременная и не только. В Институте изучения войны сообщили о ситуации на востоке Украины.

В отчете ИИВ сообщили, что в районе Кременной оккупантам не удалось достичь успеха. Несмотря на заявления одного из вражеских военкомов о том, что оккупанты продвинулись там на 1,5 километра, визуальных подтверждений этому так и не появилось.

В то же время пресс-секретарь Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо сообщил, что плохая погода, ледяной дождь и мороз поспособствовала уменьшению атак российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Также, согласно словам ещё одного российского военкора, оккупантам не удалось прорвать оборону ВСУ возле Синьковки из-за минных украинских полей.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Однако на Авдеевском направлении ситуация всё ещё тяжелая. В Институте изучения войны сообщили, что оккупантам удалось провести наступательные операции на этом направлении и достичь подтвержденного продвижения. Кадры геолокаций показывают, что им удалось продвинуться на восток от Степового в 3 км на северо-восток от Авдеевки.

Также аналитики сообщают, что россияне продвинулись на запад и северо-запад от Донецка. По кадрам с геопривязкой видно, как российские войска установили флаг на юго-западной окраине Марьинки, что указывает на то, что им не удалось проникнуть дальше вглубь города.

Ситуация на фронте

Напомним, примерно 70% разрушенного населенного пункта Марьинка в Донецкой области находится под контролем российской оккупационной армии, а остальные 30% принадлежат к серой зоне. Об этом сообщил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ссылаясь на данные британской разведки и Американского института изучения войны.

Также, на левом берегу Днепра Херсонской области Силы обороны Украины продолжают наземные операции, рассказали в американском Институте изучения войны. Украинские силы удерживают позиции на Левобережье, а у Крынок ведут бои с врагом.

При этом, Третью отдельную штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута Донецкой области, где были изнурительные бои. Они пробыли на этих "жарких" позициях почти целый год. Об этом заявили в пресс-службе бригады. Украинских бойцов вывели из-под Бахмута в начале декабря. Их отправят на восстановлении.

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