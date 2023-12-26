Залужный: Марьинки больше нет, ВСУ - на севере города

Валерий Залужный дал закрытую конференцию, на которой рассказал о мобилизации и ситуации на фронте.

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Залужный заявил, что ВСУ отошли из города на востоке Украины / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы

Сегодня, 26 декабря, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил в прямом эфире телемарафона, после чего дал закрытую конференцию и ответил на все волнующие вопросы о новом законопроекте про мобилизацию.

Также он рассказал о ситуации на фронте и сообщил, что ВСУ отошли из города Марьинка в Донецкой области, которого больше не существует, сообщает УНИАН.

По его словам, защитники Украины окопались в окрестностях города и немного дальше.

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"Города Марьинки больше нет. ВСУ отошли - в некоторых местах окопались в окрестностях города, в некоторых - немного дальше.", - сказал Залужный.

Немного позже он дополнил свои слова и сказал, что защитники Украины пребывают в северной части Марьинки в Донецкой области.

"ВСУ сейчас ещё находятся в северной части Марьинки в Донецкой области", - добавил главком.

Ситуация в Марьинке

Напомним, 15 декабря, соучредитель Deep State Роман Погорелый. заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Марьинку в Донецкой области. Они продвигались вперед каждый день. Украинские военные тогда уже потеряли контроль над большей частью города. По его данным, ВСУ держли лишь 4% Марьинки. Россияне постоянно пытались давить на украинских военных и "равняли город с землей".

Также, 25 декабря российские пропагандисты распространили кадры, на которых министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу докладывает главе Кремля Владимиру Путину о якобы полном захвате Марьинки Донецкой области. Немного позже представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что Силы обороны Украины продолжают вести бои за Марьинку. Российские оккупанты уничтожили город, но полностью его еще не захватили.

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