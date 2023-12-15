Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

Российские оккупанты постоянно штурмуют позиции ВСУ и пытаются полностью уничтожить город.

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Оккупанты захватили почти всю Марьинку / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, deepstatemap

Российские оккупанты пытаются захватить Марьинку в Донецкой области. Они продвигаются вперед каждый день. Украинские военные потеряли контроль над большей частью города. Об этом в эфире телемарафона заявил соучредитель Deep State Роман Погорелый.

По его данным, ВСУ держат лишь 4% Марьинки. Россияне постоянно пытаются давить на украинских военных и "равняют город с землей".

"В Марьинке каждый день россияне имеют продвижение и мы видим, как меняется карта. В Марьинке под контролем (ВСУ - ред.) осталось 4%. Говорить, что продвижение и захват Марьинки не соответствует действительности, это неправильно говорить, потому что, к сожалению, они ее занимают", - сказал Погорелый. видео дня

Пока неизвестно, в каком направлении будут продвигаться оккупанты в случае, если захватят Марьинку.

В то же время Погорелый пояснил, что украинские военные делают все возможное, чтобы выстоять. На каждом сантиметре земли происходят очень тяжелые бои.

"Каждый дом, каждый сантиметр земли в Марьинке, как показала практика, это большие и тяжелые бои. Были примеры, когда в зданиях наши бойцы с российскими оккупантами на разных этажах и они там воевали, были бои буквально за комнату в доме. Это показывало ту интенсивность боев", - добавил Погорелый.

Бои за Марьинку

Напомним, что в разведке Британии сообщили о том, что российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен. В последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, города Донецкой области.

Майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке. Алексей Гетман отметил, что численность российских войск на Марьинском направлении меньше, чем под Авдеевкой. Тактика штурмов на Марьинском и Авдеевском направлении одинакова.

РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики. Российские оккупанты захватили южную часть Марьинки.

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