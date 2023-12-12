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Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2023, 23:40
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. В него войдут ракеты и не только.
США, ВСУ
США выделяют Украине помощь на 200 млн долларов / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 200 миллионов долларов. В этот пакет войдут ракеты и не только. Об этом сообщает Associated Press.

Из запасов Пентагона Украина получит:

  • дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • противотанковые системы;
  • артиллерийские снаряды;
  • ракеты;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • генераторы и другое оборудование и запасные части.

Сообщается, что у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое могут предоставить Украине из запасов Пентагона.

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Помощь Украине от США

11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США. Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины. Обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.

Позже появились первые подробности визита Зеленского в США. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была очень продуктивной.

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