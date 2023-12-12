Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 200 миллионов долларов. В этот пакет войдут ракеты и не только. Об этом сообщает Associated Press.
Из запасов Пентагона Украина получит:
- дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- противотанковые системы;
- артиллерийские снаряды;
- ракеты;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
- генераторы и другое оборудование и запасные части.
Сообщается, что у США осталось около 4,4 миллиарда долларов на вооружение, которое могут предоставить Украине из запасов Пентагона.
Помощь Украине от США
11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США. Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.
Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины. Обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.
Позже появились первые подробности визита Зеленского в США. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была очень продуктивной.
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