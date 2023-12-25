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"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

Андрей Ганчук
25 декабря 2023, 18:45обновлено 25 декабря, 19:18
Оккупационные войска России полностью уничтожили Марьинку Донецкой области, сказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Марьинка, ВСУ
Украинские военные ведут бои в Марьинке - Штупун / Коллаж: Главред, фото: соцсети, 115-я ОБрТрО

Силы обороны Украины продолжают вести бои за Марьинку. Российские оккупанты уничтожили город, но полностью его еще не захватили. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинские военные находятся в административных границах города Марьинка.

"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", - подчеркнул Александр Штупун.

видео дня

Шойгу и Путин заявили, что оккупанты "захватили Марьинку"

Российские пропагандисты 25 декабря распространили кадры, на которых министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу докладывает главе Кремля Владимиру Путину о якобы полном захвате Марьинки Донецкой области.

"Мы существенно отодвинули работу артиллерии ВСУ от Донецка на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от ударов противника", - сказал Шойгу.

"Взломав этот укрепрайон, мы получили возможность идти дальше", - ответил ему Путин.

Таким образом, ВСУ опровергли заявления Путина и Шойгу

Ситуация в Марьинке

В украинском OSINT-сообществе DeepState в середине декабря сообщили, что оккупанты РФ захватили южную часть Марьинки. По информации аналитиков, врагу удалось достичь успеха южнее Марьинки и севернее Новомихайловки.

Позже представитель ВСУ Александр Тарнавский заявил, что войска РФ не захватили Марьинку. Украинские бойцы продолжают держать оборону.

Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки, рассказали 15 декабря аналитики DeepState. Соучредитель Deep State Роман Погорелый сказал, что силы обороны Украины потеряли контроль надо большей частью города.

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ВСУ Марьинка войска России война России и Украины
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