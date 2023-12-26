Потеряли почти 10 бригад: генерал-разведчик рассказал о колоссальном успехе ВСУ

Генерал-разведчик отметил, что пытаясь наступать на востоке Украины, россияне уже потеряли убитыми и ранеными свыше 10 полноценных военных бригад.

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Генерал-разведчик рассказал о колоссальном успехе ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Министр обороны РФ Шойгу поспешил сообщить о захвате российской армией городка Марьинка Донецкой области, который был полностью разрушен. Однако это лишь мелкая победа для Путина, который ставил перед собой более амбициозные задачи: захват Авдеевки, удержание Бахмута и продвижение на Купянск. Сначала он хотел достичь этих целей до своего выдвижения на пост президента и трансляции "Прямой линии", а теперь - до Нового года. Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала Freedom.

"Поэтому все силы бросались под Авдеевку и под Марьинку, чтобы уже отрапортовать. И наконец рапортуют. Но самое главное, что окрестности Марьинки мы контролируем, потому что там очень выгодные оперативные боевые позиции, и враг не может полностью зайти в Марьинку, а значит окружить наши войска или двигаться дальше... там просто все зачищено. Это камни, развалины, Марьинки уже никакой нет. Но географически мы держим позиции ... это хорошие укрепрайоны, мы их не сдаем и выполняем главную задачу — не так держать город, которого нет, а уничтожаем большие контингенты и резервы врага. Это главная задача в районе Марьинки", — заявил генерал.

Он добавил, что на направлениях Авдеевки, Марьинки, частично Бахмута и Купянска россияне понесут потери до тысячи человек ежедневно. За месяц потери российской оккупационной армии убитыми и ранеными составили более 10 бригад. Маломуж отметил, что сейчас в Украине уничтожаются остатки российской профессиональной армии.

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Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, враг продолжает атаковать Авдеевку, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. По информации от DeepState, российские вооруженные силы за последнюю неделю достигли "значительных успехов" в продвижении на отдельных участках.

По словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, военно-политическое руководство РФ будет пытаться захватить Авдеевку до 15 марта - даты "президентских выборов" в России. Украинское командование разработало план действий в случае попытки врага окружить город.

Однако, по словам представителя войск "Таврия" Александра Штупуна, "реальной угрозы" окружению города нет. В туманную и снежную погоду враг использует больше военной техники, поскольку в таких условиях обе стороны не могут эффективно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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