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Бои за Авдеевку: в ВСУ оценили угрозу окружения города

Андрей Ганчук
25 декабря 2023, 20:07
Силы обороны Украины в районе Авдеевки подтягивают резервы и наносят оккупантам агрессора России тяжелые потери, сказал представитель ВСУ Александр Штупун.
ВСУ, войска РФ зима
Угрозы реального окружения ВСУ в Авдеевке пока нет - Штупун / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

В районе Авдеевки Донецкой области продолжают идти активные боевые действий, но реальной угрозы окружения ВСУ в городе нет. Украинские войска подтягивают резервы, переформатируются и наносят тяжелые потери российским оккупантам. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на данный момент реальной угрозы окружения Авдеевки нет.

"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники", - сказал Штупун.

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По его словам, у войск РФ еще есть возможность потягивать силы, однако их военная техника уже не того качества, как раньше.

"Правда, сейчас может быть колонна, в которой едет Т-90М "Прорыв" – достаточно новая российская техника – и рядом с ним Т-62 или какая-нибудь БМП, которой 60 лет", - добавил Александр Штупун и подчеркнул, что при тумане и снежной погоде враг больше использует военную технику, поскольку в такой ситуации обе стороны не могут применять БПЛА.

Ситуация в Авдеевке

Битва за Авдеевку в перспективе может привести к перелому в войне, считает руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш. Российские оккупанты пытаются окружить город, но несут большие потери.

Путин "сдвигает" сроки захвата Авдеевки, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Как полагает эксперт, россияне ставят перед собой задачу оккупировать Авдеевку до 15 марта, когда в России будут проходить выборы Путина.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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