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МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

Андрей Ганчук
25 декабря 2023, 16:13
Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и несут большие потери в боях за город, сказал руководитель городской администрации Виталий Барабаш.
Авдеевка, промзона (иллюстративное фото)
ВСУ отражают атаки российских войск в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: скриншот ТСН, Facebook П. Жебривский (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России по-прежнему пытаются взять в оцепление Авдеевку Донецкой области. В боях за город они несут большие потери и вряд ли смогут его взять даже к "выборам Путина", которые состоятся в марте следующего года. Вполне возможно, именно в боях за Авдеевку может произойти перелом в войне в пользу ВСУ. Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в районе Авдеевки идут тяжелые бои. Оккупанты пытаются взять город к новому году. Командование РФ не жалеет ни сил, ни военной техники. Захватчики пытаются оцепить город.

"Противник не считает ни личный состав, ни технику, то есть пытается выполнить любой ценой поставленную перед ними задачу. До 14 декабря им не удалось это сделать, к Новому году также не удастся, я уверен, и к их псевдовыборам на болотах захватчики также не смогут взять Авдеевку. У меня сомнений на этот счет нет", - объяснил ситуацию Барабаш.

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По его словам, вражеские войска ежедневно несут большие потери. За вчера около 50 захватчиков были ликвидированы, около 100 получили ранения. Вполне возможно, что в районе Авдеевки может произойти перелом в войне в пользу ВСУ.

"Для кафиров Авдеевская мясорубка работает на полную мощность. У меня есть внутреннее ощущение, что они на Авдеевке не то что зубы сломают, но и у них позвоночник надломится. Я очень хочу, чтобы на Авдеевке был перелом не только их позвоночника, а у этой войне. Почему-то мне кажется, что так оно будет", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Ситуация в районе Авдеевки

У РФ колоссальные потери под Авдеевкой, ранее говорил Виталий Барабаш. Враг не прекращает штурмы, обстановка остается сложной. Россияне продолжают обстреливать город.

Оккупанты продвинулись под Авдеевкой 24 декабря, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, вражеские войска достигли незначительного продвижения к юго-востоку и северо-западу от города.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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