'Это была ракета': в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

Жители Люблинского воеводства сообщают о пролете ракеты в направлении на север, в то же время в Польше продолжается поисковая операция с привлечением военных.

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Во время атаки по Украине воздушное пространство Польши пересек неизвестный объект / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Во время массированной ракетно-дроновой атаки российских сил по Украине в Польше было зафиксировано появление "неизвестного объекта", пересекшего границу со стороны территории Украины. Информацию об этом инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неизвестный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. Согласно действующим процедурам, оперативный командующий задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства". - говорится в сообщении.

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После этого президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины.

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Как указывает польская радиостанция RMF24, жители гмины Долгобычув в Люблинском воеводстве наблюдали за летающим объектом, двигавшимся очень быстро. Это произошло в окрестностях села Пшеводув, где год назад уже взрывалась ракета, которая пересекла польскую границу с территории Украины. Очевидцы сообщили, что слышали сильный шум и свист, а объект двигался на Запад.

"Поиски ракеты продолжаются. Жители Сосновы-Дембовой и Крачева видели, как что-то летело – по их словам, это была ракета, будто она летела на север", - рассказала журналисту RMF FM бургомистр коммуны Комарув Веслава Сеньковская.

Она отметила, что к проведению операции привлечены офицеры, находящиеся в военной форме, и большое количество техники. Однако никаких подтверждений о взрыве не поступало. Поэтому RMF предполагает, что это может быть лишь кратковременное нарушение полшьского воздушного пространства, а этот "неизвестный объект" вернулся обратно на территорию Украины.

"Мы находимся в постоянном контакте с жандармерией и Главным управлением полиции. Мы получили информацию о том, что неизвестный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем исчез. У нас нет подтверждения того, что он пал в нашем воеводстве", – сообщил люблинский воевода Кшиштоф Коморский.

Масштабная ракетная атака на Украину

Во время массового обстрела ракетами утром 29 декабря в разных областях Украины зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий. В Киеве по состоянию на это время один человек погиб и 23 пострадали.

Во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря в Днепре произошли серия взрывов, которые продолжались примерно час. По информации Общественного под ударом оказался один из торговых центров в Днепре.

В пятницу утром, 29 декабря, российские оккупационные войска совершили ракетный обстрел Харькова. Бывало три волны ракетных ударов, во время которых выпущено 22 ракеты. Атака была направлена против гражданских объектов. По предварительным данным, в результате обстрела ранены 8 человек, а 1 человек погиб. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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