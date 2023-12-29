"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по Киеву

Работник складов, где после атаки вспыхнул пожар, рассказал о моменте взрыва.

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Очевидец рассказал об ударе по Киеву 29 декабря/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Во время массового ракетного удара по Украине утром 29 декабря в ряде областей есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий. В Киеве по состоянию на это время один человек погиб и 23 пострадали.

Работник складов в Подольском районе рассказал о прилете, после которого вспыхнул сильный пожар, охвативший около 3 тысяч квадратных метров складов.

"Пришел на работу. Слышу какие-то взрывы. Вышел на улицу, смотрю – огни разлетаются. И тут свист такой – и ракета летит. Я даже не успел среагировать, ничего. Взрыв, и всё разлетелось. Больше ничего я не видел", – рассказал очевидец. видео дня

Мужчина отметил, что люди, которые работали на складах, приходили на работу на разное время. Сам очевидец пришел на 08:00, но кое-кто из работников мог быть на рабочем месте еще с 07:00. То есть на момент атаки часть работников уже была на работе.

"Это никакой не военный объект, здесь обычные склады. Тут на первом складе лампочки были, дальше бензопилы и какие-то еще инструменты, дальше еще с чем-то склады. Здесь военных никаких не было, ничего здесь не было", – отметил очевидец.

Очевидец рассказал об ударе по складам в Киеве/ скрин

Смотрите видео с рассказом очевидца об ударе по складам в Подольском районе Киева:

"Люди в паркинге кричали и плакали"

Также во время атаки по столице Украины было повреждено помещение метро "Лукьяновская". Местная жительница рассказала журналисту "УНИАН", что люди во время удара были в панике, а потом увидели на улице много обломков.

"Это просто страх, все в панике были. Люди в паркинге возле нашего дома кричат, плачут. У каждого тревога, у каждого депрессия, у каждого очень тяжелое состояние. Это просто нереально. Возле нашего дома обломки. Это просто ужас, это страшное утро. Очень это всё страшно, невозможно передать словами, насколько внутри всё печет, горит и болит за нашу страну", – рассказала киевлянка, проживающая неподалеку от метро "Лукьяновская".

Удар ракетами и дронами по Украине 29 декабря

Напомним, страна-агрессор Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами утром в пятницу, 29 декабря, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Атака была направлена на Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Под удар попали роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка.

В столице Украины взрывом было повреждено здание станции метро "Лукьяновская", был пожар в складском помещении в Подольском районе, также люди оказались под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Повреждены и другие здания. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко по состоянию на 10:13, один человек погиб в результате утренней ракетной атаки на столицу, 17 пострадавших госпитализировали в медучреждения города, а троим медики оказали помощь на месте.

В результате удара по Запорожье есть жертвы и раненые, под завалами остаются люди. В Запорожье погибли два человека, поисково-спасательная операция продолжается. Известно о 10 пострадавших.

Из-за удара РФ по Одессе есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушений. Оккупанты попали в жилые дома, в результате произошло масштабное возгорание. Известно о двух погибших. По предварительным данным, 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Вследствие массированного удара по Днепру также есть жертвы. В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали роддом и больница. По предварительным данным, в городе погибли четыре человека, пострадали около полутора десятков человек.

Также во время атаки во Львове - два "прилета", в Харькове – восемь попаданий. В частности, Львовщину атаковали более 10 "Шахедов", по Харькову оккупанты били двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

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