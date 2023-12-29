Ракетный удар по Украине: во Львове - два "прилета", в Харькове - восемь попаданий

Минувшей ночью Украина была под массированным воздушным ударом российских оккупантов.

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Ночью РФ атаковала Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС Украины

В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Сирена звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. В Воздушных силах подчеркнули, что существует угроза пусков крылатых ракет и попросили жителей направляться в укрытие.

Взрывы во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.

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По предварительной информации, более 10 "шахедов" атаковали Львовщину.

Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. На месте работают оперативные службы.

Информации о жертвах нет.

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город - под массированным ракетным обстрелом.

"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 "прилетах" по городу", - написал он в Telegram.

По словам Терехова, попадания были в Киевском и Холодногорском районах, информация уточняется.

"Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", - добавил мэр.

Взрывы в Конотопе

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Конотопу. В городе повреждена многоэтажка.

В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы. Информация уточняется.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты применили 22 БпЛА типа "Shahed-136/131".

"Нашей противовоздушной обороной уничтожены 18 ударных БПЛА. Также российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары по Украине. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали южные регионы Украины ударными дронами типа "Shahed-131/136". Всего было две волны атак с интервалом в 15 минут.

Как сообщили Силы обороны Юга, были уничтожены 17 дронов-камикадзе: 12 - в Одесской области, 3 - в Николаевской области, 2 - в Винницкой области.

Вечером 26 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон. Враг ударил прямо по железнодорожному вокзалу, где в этот момент люди готовились для выезда эвакуационным поездом. В результате обстрела были повреждены вокзал и поезд. Несколько сотрудников полиции были ранены, пассажиры эвакуировались в укрытие.

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