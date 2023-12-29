ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

Интенсивность боев под Бахмутом снизилась, но российские войска продолжают попытки захватить Богдановку и продвинуться к Часовому Яру.

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Позиционные бои продолжаются вблизи Богдановки и Хромового / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины,

Украинские военные в течение прошлой недели продолжили позиционные боевые действия и продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клещиевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как сообщают аналитики ISW со ссылкой на российских блогеров, оккупанты незначительно продвинулись вблизи Спирного (к северо-востоку от Бахмута) и безуспешно атаковали возле Веселого.

Украинские силы продвинулись вблизи Бахмута, вероятно, в течение прошлой недели и продолжили позиционные боевые действия. Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Клещиевки.

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Представитель командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что интенсивность боев под Бахмутом снизилась, но российские войска продолжают попытки захватить Богдановку, продвинуться к Часовому Яру и восстановить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.

Несколько военных блогеров отметили, что российским войскам тяжело захватить Богдановку, поскольку она расположена в низине, что позволяет украинским силам контролировать огневые позиции российских позиций.

Карты боев - Бахмут / understandingwar.org

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки и Хромового; к западу от Бахмута у Ивановского; и юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Ситуация в Авдеевке

Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от города.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в 800 метрах от Северного, вблизи Очеретиного вдоль железной дороги и в промышленной зоне.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки, восточнее Новобахмутовки и Степного, а также к югу от Авдеевки возле Первомайского, Невельского и Северного.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что российские войска увеличили количество планирующих бомбовых ударов самолетами Су-34 и Су-35 на Таврическом направлении, куда входят Авдеевка, запад Донецкой и Запорожской областей.

Последние новости с фронта

Российские оккупационные войска продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Работино на зиму.

На востоке российские оккупанты предпринимают попытки прорвать оборону украинских войск. Об этом заявил командующий Восточной группировки войск, генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, враг давит на четырех направлениях. При этом на востоке оккупанты начали больше применять бронетехнику, дроны-камикадзе и увеличили артиллерийские обстрелы.

Украинские военные могут не удержать позиции на левом берегу Херсонской области. Этот плацдарм простреливается оккупантами. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник в запасе Олег Жданов.

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