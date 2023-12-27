РФ пошла в мощное наступление: ВСУ "покрошили" тысячи россиян на 4-х направлениях

На востоке РФ применяет бронетехнику, дроны-камикадзе и увеличила число артобстрелов, сообщил Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Telegram Сырский, Командование Объединенных сил ВСУ

На востоке российские оккупанты предпринимают попытки прорвать оборону украинских войск, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий Восточной группировки войск, генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщил он в Telegram, враг давит на четырех направлениях. При этом на востоке оккупанты начали больше применять бронетехнику, дроны-камикадзе и увеличили артиллерийские обстрелы.

"На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и недопущению продвижения врага", - отметил украинский генерал. видео дня

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, наши воины наносят врагу потери. За последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более 3 тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них 43 танка, 83 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем.

Ситуация на основных направлениях

Купянское направление: противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После потерь оккупанты перегруппировываются и перемещают подразделения их других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч.

Лиманское направление: враг возобновил интенсивные наступательные действия, хочет вытеснить ВСУ из района Серебрянского лесничества и расширить Торский выступ. Также оккупанты хотят захватить Терны и выйти к реке Черный Жеребец.

Сиверское направление: захватчики пытаются развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. РФ готовит штурмовые подразделения из десантников для наступления в направлении Соледара и Северска.

Бахмутское направление: продолжаются интенсивные бои. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Здесь действуют штурмовые группы "добровольческого корпуса", перемещенные с южного направления. Также россияне бросили в атаки морскую пехоту Каспийской флотилии.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Бахмутом. Поля вокруг Бахмута "засеяны" телами уничтоженных оккупантов, рассказал командир расчета станкового противотанкового гранатомета ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута. Вооруженные силы Украины ведут активную оборону, поддерживая свои тактические позиции, и готовы переходить к наступлениям при благоприятных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.

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