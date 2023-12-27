ВСУ захватили позиции РФ под Бахмутом: украинский командир раскрыл детали боев

Поля вокруг Бахмута "засеяны" телами уничтоженных оккупантов, рассказал командир расчета станкового противотанкового гранатомета ВСУ.

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ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

В районе Бахмута Донецкой области ВСУ продолжают отбивать регулярные штурмы российской армии. Основные бои разгораются под Клещиевкой.

Это село украинские военные освободили в сентябре, теперь российские войска пытаются его захватить. Об этом идет речь в материале издания Currenttime.

Передовые позиции украинские военные отбили осенью. Но здесь еще до сих пор кругом брошенная атрибутика российской армии – форма, вещи и снаряжение, рассказывают журналисты.

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Командир расчета станкового противотанкового гранатомета Сергей рассказывает, что противотанкистам приходится стрелять не по броне, а по пехоте противника, которая беспрерывно пытается вернуть то, что осталось от Клещиевки.

"Штурмов очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело. Но парни держатся изо всех сил. Тем более вы видите сами, какая грязь. Три километра надо БК нести на себе по вот этой грязи. Но пацаны справляются, держатся и не жалуются. Днем и ночью штурмуют (россияне, - ред.). И в любую погоду, и в грязь лезут и лезут. Там уже поля засеяны просто их трупами", – добавил военнослужащий 93-й бригады ВСУ Сергей.

Бои под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что РФ продвинулась возле Авдеевки и Бахмута. Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку, сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута. Вооруженные силы Украины ведут активную оборону, поддерживая свои тактические позиции, и готовы переходить к наступлениям при благоприятных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.

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