'Топчутся на месте': россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута - Фитьо

Вооруженные силы Украины ведут активную оборону, поддерживая свои тактические позиции, и готовы переходить к наступлениям при благоприятных обстоятельствах.

https://glavred.info/ukraine/topchutsya-na-meste-rossiyane-ne-mogut-prorvat-oboronu-vsu-vblizi-bahmuta-fito-10527278.html Ссылка скопирована

Россияне безуспешно пытаются продвигаться на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Бахмутском направлении оккупантам не удается достичь успехов. Украинские войска находятся в состоянии активной обороны и по случаю переходят к контратакам. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ находится в активной обороне. При лучшем случае украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит больше топтания на месте", - сказал Фитьо.

По его словам, российские силы не отказываются от намерений продолжать наступление на Бахмутском направлении. Они сосредоточили значительные военные ресурсы в этом районе, включая десантников, морскую пехоту и специально сформированные штурмовые группы из бывших заключенных.

видео дня

"Россияне пытаются наступать и штурмовать. Они хотят наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку. Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", - добавил он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, оккупанты достигли тактических успехов на западе от Бахмута, приближаясь к населенным пунктам Богдановка, Хромово и Ивановское. Эти действия создают потенциальную угрозу для Часового Яра, поскольку враг пытается продвигаться в этом направлении - сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

Также к северу от Бахмута, оккупанты сконцентрировали значительные силы и ресурсы армии. Но ситуация в этом направлении остается неоднозначной, по словам военного эксперта Романа Свитана.

Кроме этого, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.