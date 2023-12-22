'Топчутся на месте': россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута - Фитьо

На Бахмутском направлении оккупантам не удается достичь успехов. Украинские войска находятся в состоянии активной обороны и по случаю переходят к контратакам. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Эспрессо".
"ВСУ находится в активной обороне. При лучшем случае украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит больше топтания на месте", - сказал Фитьо.
По его словам, российские силы не отказываются от намерений продолжать наступление на Бахмутском направлении. Они сосредоточили значительные военные ресурсы в этом районе, включая десантников, морскую пехоту и специально сформированные штурмовые группы из бывших заключенных.
"Россияне пытаются наступать и штурмовать. Они хотят наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку. Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", - добавил он.
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, оккупанты достигли тактических успехов на западе от Бахмута, приближаясь к населенным пунктам Богдановка, Хромово и Ивановское. Эти действия создают потенциальную угрозу для Часового Яра, поскольку враг пытается продвигаться в этом направлении - сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец.
Также к северу от Бахмута, оккупанты сконцентрировали значительные силы и ресурсы армии. Но ситуация в этом направлении остается неоднозначной, по словам военного эксперта Романа Свитана.
Кроме этого, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.
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