Там полигон по уничтожению: эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

Военный эксперт рассказал о проблемах оккупантов под Бахмутом.

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Эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 115 ОБ СТРО, УНИАН

На север от Бахмута оккупанты сосредоточили большое количество сил и средств армии. Однако при этом ситуация на этом направлении остается неоднозначной. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Ситуация на востоке Украины

Защитники Украины под командованиев Генерала Александра Сырского заняли лучшие позиции для обороны, то есть высоты и укрепрайоны. Роман Свитан утверждает, что при надобности иногда украинские бойцы даже отходят назад, чтобы занять более выгодное положение.

По словам эксперта, на этом направлении есть более высокие позиции с разницей в высоту в десятки метров, с которых можно контролировать глубину противника. Он также добавляет, что на этом направлении отстроилась серьезная линия обороны, за которую украинцы боролись от Купянска до Угледара.

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У россиян проблемы под Бахмутом

Свитан рассказал, что на север от Бахмута оккупантам под батареями украинской армии находиться будет практически невозможно. Всё дело в том, что в нулевую температуру их видно в тепловизор, как на ладони, это превращает позиции в "полигон по уничтожению".

"Понимая эту проблему российского Бахмутского гарнизона, они сейчас пытаются с севера снять блокаду, которую мы им создали по Бахмуту", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте

Напомним, российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. В связи с массированным наступлением противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра, считают аналитики DeepState. По словам OSINT-эров, захватчики добились успеха неподалеку Веселого и Хромового. Продолжались штурмовые действия врага в сторону Богдановки и поповского леса.

Также, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ (в период с 2014 по 2017 год) Владислав Селезнев, подчеркнул, что на всей линии фронта не существует ни одной зоны безопасности. По словам эксперта, россияне собрали 450 тысяч военных для наступательных действий по всей линии фронта на востоке.

Помимо прочего, в течение последних двух суток российские войска возобновили масштабные атаки в районе Авдеевки и Марьинки. На Луганщине и под Бахмутом также отмечено перемещение резервов ближе к линии фронта. Россияне продолжают наступательные действия без сожаления к потерям среди собственных военных. Об этом начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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