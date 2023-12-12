Часовой Яр под угрозой: россияне продвигаются к западу от Бахмута - Згурец

Россия активизировала наступление на западе от Бахмута, стремясь окружить Авдеевку и захватить Часовой Яр.

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Россияне активизировались вокруг Бахмута / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты имеют тактические успехи на западе от Бахмута, вблизи Богдановки, Хромового и Ивановского. Эти действия представляют потенциальную угрозу для Часового Яра, поскольку враг пытается продвигаться в этом направлении. Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Враг продолжает делать главный упор на усилиях по окружению Авдеевки и активизации наступательных действий вокруг Бахмута. В частности, в районе Богдановки, Хромового и Ивановское. Там у врага есть определенные тактические успехи, которые потенциально создают угрозы для Часового Яра. Именно в сторону Часового Яра враг рассматривает продвижение как приоритетное. Ведь город находится на повышении", - рассказал аналитик.

В то же время, Згурец подчеркнул, что украинские подразделения сдерживают противника. Но враг максимально давит на позиции ВСУ, учитывая значительные резервы оккупантов на этом направлении.

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По его словам, оккупанты также активизировали наступательные действия возле Авдеевки, начав третью волну наступления. Вражеская авиация и артиллерия действуют активно в этом районе.

"Враг активизировался почти по всему периметру вокруг Авдеевки. То есть, сегодня уже можно говорить, что третья волна наступления оккупантов на Авдеевку началась. Враг чрезвычайно мощно проводит эти наступательные действия. Несколько дней назад россияне еще не использовали авиации. Сейчас же возле Авдеевки активно работает вражеская авиации с артиллерией", - отметил он.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, отправляя тысячи своих военных в штурмы. Это привело к потерям у врага уже 14 тысяч солдат на этом направлении.

Также оккупанты продолжают нести огромные потери на направлении Авдеевки. Вражеские группы, пытаясь подступиться к коксохиму, попадают в тяжелые стычки и несут большие потери. Россия продолжает наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, в результате контратаки со стороны Сил обороны Украины на Авдеевском направлении, украинские военные смогли отодвинуть российских оккупантов обратно в районе Степного, что расположено к северу от Авдеевки.

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