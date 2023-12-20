Продвижение оккупационных войск зафиксировано возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.

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Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО рф

Российские оккупационные войска незначительно продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки.

Как сообщает Институт изучения войны, российским захватчикам удалось осуществили незначительное подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска)

видео дня

Также российские войска подтвердили продвижение к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута

Оккупанты подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска достигли незначительного успеха к северу от Первомайского (примерно 10 км к юго-западу от Авдеевки).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от города Донецк. На видео с геолокацией, опубликованном 19 декабря, видно, что российские войска достигли небольшого успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российская линия фронта расположена дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Работино), чем предполагалось ранее, хотя это продвижение, вероятно, не является результатом российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа. Возможно, украинские силы отошли на более пригодные для обороны позиции ближе к Роботино.

Российские и украинские войска ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на контратаки России в этом районе.

Что происходит на фронте - последние новости

Российские оккупанты хотят провести новые серьезные военные операции против Украины. Они уже начали подготовку в оккупированном Крыму. Об этом заявило крымское движение сопротивления "Атеш".

Вражеские российские войска меняют тактику в наступлении под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что несмотря на постоянное уничтожение оккупантов в районе Авдеевки, РФ постоянно пополняет потери. Ситуация складывается угрожающая, потому что Авдеевка имеет больше уязвимых мест, чем Бахмут, и тут сосредоточено больше сил.

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