Россияне прорываются к улицам Авдеевки: боец ВСУ рассказал об успехе оккупантов

По словам военного, россияне пытаются продвинуться из садового общества "Виноградники" к первым улицам города Авдеевка в Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-proryvayutsya-k-ulicam-avdeevki-boec-vsu-rasskazal-ob-uspehe-okkupantov-10526069.html Ссылка скопирована

Боец ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российские войска длительное время активно пытаются захватить город Авдеевка. Из-за непогоды, интенсивность их наступательных действий немного уменьшились, однако украинские защитники ожидают, что вражеские атаки могут усилиться. Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире 24 Канала, рассказал о том, где на Авдеевском направлении происходят жесткие бои и какие успехи достигли россияне.

Последние дни вблизи Авдеевки были интересны с точки зрения погоды: утром было +3 градуса и шел дождь, а вечером -3 градуса, в результате чего поверхность замерзала, даже деревья ломались. С сегодняшнего дня украинские военные зафиксировали потепление. Поля, из-за обилия воды, буквально превратились в озера.

Максим Морозов отмечает, что эта погода значительно влияет на боевые действия как ВСУ, так и российских оккупантов. Вследствие этого активность боев уменьшилась. Однако враг все еще пытался проводить штурмы, в частности возле Степного.

видео дня

"Также активно штурмуют промзону. Они пытались выйти из садового общества "Виноградники" и зайти в первые улицы города, превратить все в "серяк". Соответственно, на этих участках больше всего происходило столкновений", - отметил боец ВСУ.

Кроме того, по словам военного, текущие погодные условия затрудняют защитные действия и работу дронов. В условиях холода батареи беспилотных летательных аппаратов быстро разряжаются, что затрудняет их использование.

Морозов подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, оккупанты продолжают пытаться закрепиться в "серой" зоне возле Степного и в промышленной зоне. Однако российским оккупационным войскам не удалось получить полный контроль над местностью неподалеку от Степного. До сих пор там остаются "нейтральные" зоны.

Он добавляет, что возле промышленной зоны и на подступах к городу Авдеевка наблюдаются атаки врага, направленные на дальнейшее закрепление.

"Мы ждем усиления, потому что с нашей стороны кажется, что враг не чувствует потребности в пехоте", – подчеркнул боец "Легиона Свободы".

По словам военного, с момента начала активных штурмов Авдеевки оккупанты потеряли более 300 единиц техники. Сейчас они изменили свою стратегию и в штурмы привлекают лишь до 10 единиц.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска достигли частичных успехов в районе Авдеевки, но украинские ВСУ продолжают удерживать свои позиции, не допуская прорыва врага. Ситуация возле города остается напряженной, сообщил начальник местной военной администрации Виталий Барабаш.

Также 14 декабря оккупанты продолжили наступление в районе Авдеевки, двигаясь к югу от железнодорожного пути вблизи Степного. Институт изучения войны сообщил, что пока нет доказательств о закреплении россиян на окраинах самой Авдеевки, хотя российские пропагандисты сообщали о штурмах и продвижении оккупантов вдоль железнодорожного полотна возле Степного.

Кроме этого, оккупационные силы используют мобильные группы для попытки прорыва из промышленной зоны в жилищный сектор Авдеевки. 15 декабря активные бои разворачивались на улицах Колосова и в садовом обществе "Виноградники".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.