В Генштаб могли попасть шпионы РФ: генерал-разведчик о "прослушке" Залужного

Военная контрразведка должна была выявить и противодействовать агентурной сети, уверен Василий Богдан.

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В офисе Валерия Залужного нашли прослушку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Обнаружение "прослушки" в одном из рабочих кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного может свидетельствовать о том, что в Генштаб могли пробраться российские шпионы, заявил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан.

"Враг стремится получить данные о планировании военных операций. Москву интересует уровень партнерских отношений со странами, предоставляющими Украине военную и финансовую помощь", — объясняет он Фокусу.

Он уверен в том, что в случае с Залужным военная контрразведка должна была выявить и противодействовать агентурной сети. Богдан уверен, что нахождение жучков в кабинетах не связаны с возможными конфликтами в высшем военно-политическом руководстве.

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Как могли прослушивать Залужного

В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун говорит, что есть два метода прослушивания — стационарный и внешний. При первом нужно получить прямой доступ к каналам связи, но в Украине такими правами и техсредствами наделены исключительно сотрудники СБУ.

Другой метод заключается в преднамеренной установке специальных устройств. В кабинеты военных могли поставить простую китайскую технику, ведь применение аппаратуры для спецслужб давно бы упомянули в отчетах.

Кабинеты Генштаба ВСУ — это режимный объект, который каждый день проверяют несколько служб: охрана помещения и военная контрразведка. Среди помощников Валерия Залужного есть представитель СБУ для эффективной коммуникации между ведомствами, пояснил он.

Эксперт видит в истории с "прослушкой" элемент давления на Залужного, но воздерживается от оценок, кому это нужно.

"Хотят легализовать данные, которые бы дискредитировали Залужного. Кто-то специально поставил такую штуку и в ближайшее время мы увидим сформированную искусственным интеллектом чушь с голосом Залужного", — добавил Ягун.

"Прослушка" в офисе Залужного

17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку".

Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

В СБУ отметили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство передадут на экспертизу.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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