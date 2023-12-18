УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Генштаб могли попасть шпионы РФ: генерал-разведчик о "прослушке" Залужного

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 16:58
Военная контрразведка должна была выявить и противодействовать агентурной сети, уверен Василий Богдан.
Валерий Залужный
В офисе Валерия Залужного нашли прослушку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Обнаружение "прослушки" в одном из рабочих кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного может свидетельствовать о том, что в Генштаб могли пробраться российские шпионы, заявил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан.

"Враг стремится получить данные о планировании военных операций. Москву интересует уровень партнерских отношений со странами, предоставляющими Украине военную и финансовую помощь", — объясняет он Фокусу.

Он уверен в том, что в случае с Залужным военная контрразведка должна была выявить и противодействовать агентурной сети. Богдан уверен, что нахождение жучков в кабинетах не связаны с возможными конфликтами в высшем военно-политическом руководстве.

видео дня

Как могли прослушивать Залужного

В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун говорит, что есть два метода прослушивания — стационарный и внешний. При первом нужно получить прямой доступ к каналам связи, но в Украине такими правами и техсредствами наделены исключительно сотрудники СБУ.

Другой метод заключается в преднамеренной установке специальных устройств. В кабинеты военных могли поставить простую китайскую технику, ведь применение аппаратуры для спецслужб давно бы упомянули в отчетах.

Кабинеты Генштаба ВСУ — это режимный объект, который каждый день проверяют несколько служб: охрана помещения и военная контрразведка. Среди помощников Валерия Залужного есть представитель СБУ для эффективной коммуникации между ведомствами, пояснил он.

Эксперт видит в истории с "прослушкой" элемент давления на Залужного, но воздерживается от оценок, кому это нужно.

"Хотят легализовать данные, которые бы дискредитировали Залужного. Кто-то специально поставил такую штуку и в ближайшее время мы увидим сформированную искусственным интеллектом чушь с голосом Залужного", — добавил Ягун.

"Прослушка" в офисе Залужного

17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку".

Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

В СБУ отметили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство передадут на экспертизу.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Генштаб ВСУ Василий Богдан Виктор Ягун Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

18:28 Деньги
У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

17:24 Мир
Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

17:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:28

Украинская экономика продержится несколько месяцев: в МВФ дали неутешительный прогноз

18:10

Изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную: эксперт объяснил ситуацию с оружиемВидео

18:02

"Гарнизону придется отойти": тревожный прогноз насчет угрозы захвата Авдеевки

18:00

Стрелки - не беда: что можно сделать со старых капроновых колготок

17:37

Болит голова и "вываливается" живот: чем опасна сутулость и как от нее избавитьсяВидео

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
17:30

Россияне прорываются к улицам Авдеевки: боец ВСУ рассказал об успехе оккупантов

17:24

У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

17:19

Все стоит: в Польше внезапно заблокировали движение грузовиков

17:05

Четвертая волна наступления РФ: под Купянском РФ сосредоточила треть танков

Реклама
16:58

В Генштаб могли попасть шпионы РФ: генерал-разведчик о "прослушке" Залужного

16:43

Антикоррупционеры отметили прогресс в системе закупок Минобороны

16:32

Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024

16:20

Наденьте это 19 декабря и вы избавитесь от всего негатива: важные приметы

16:19

Тополя из "Антител" гневно ответил Галичу, который разругал песню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

15:57

Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документФото

15:38

Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

15:24

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосомВидео

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

Реклама
15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротациюВидео

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

Реклама
11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять