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Уличные бои в Авдеевке: оккупанты захватили промку и прорываются дальше - эксперт

Юрий Берендий
15 декабря 2023, 17:07
По словам эксперта, главная задача российского командования на Авдеевском направлении - это окружение Сил обороны Украины и захват Авдеевки.
Уличные бои в Авдеевке: оккупанты захватили промку и прорываются дальше - эксперт
Ситуация в Авдеевке напряженная / коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Военный эксперт и сопредседатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что оккупанты используют тактику мобильных групп, пытаясь с боями прорваться из промышленной зоны в частный жилой сектор Авдеевки. По состоянию на сегодня, 15 декабря, активные бои происходят на улицах Колосова и в садовом обществе "Виноградники". Об этом эксперт сообщил во время эфира на канале Эспрессо.

"Ситуация в Авдеевке напряженная. Оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ одновременно по нескольким направлениям. Атаки ведутся из района населенного пункта Степное. В течение последней недели в районе Степного были тактические успехи ВСУ и нам удалось значительно улучшить позиции, зато противник атакует как на восточных окраинах этого населенного пункта, так и наносятся удары с трех направлений. Основные задачи оккупационных войск-прорыв в населенный пункт Бердичи и выход на локации ВСУ в районе Ласточкино. Ситуация сложная", - прокомментировал военный эксперт.

Дмитрий Снегирев отметил, что оккупанты захватили промышленную зону Авдеевки и сейчас они активно используют тактику мобильных групп. Их тактика предполагает, что захватчики, выходя из промышленной зоны, пытаются прорваться в частный жилой сектор Авдеевки.

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Эксперт отмечает также использование тактики, которую уже использовала частная военная компания "Вагнер". Она включает действия групп из 8-15 человек, которые, используя численное преимущество, сужают линию фронта и создают возможности для прорыва укреплений позиций Вооруженных Сил Украины на отдельных участках фронта.

"Сейчас бои идут на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники". Тяжелая ситуация в районе Авдеевского коксохима, но эта территория полностью под контролем ВСУ. Были попытки оккупантов активизировать действия с привлечением тяжелой бронетехники в районе терриконов и очистных сооружений", - отметил Дмитрий Снегирев.

Аналитик указывает на то, что накануне не произошло изменений. В зоне Водяного противник попытался напасть на 9-й квартал, являющийся жилым районом Авдеевки, но тактических перемещений не произошло. Похожая ситуация зафиксирована в районе Опытного, где линия фронта остается неизменной.

Снегирев делает вывод, что главная задача оккупантов в районе Авдеевки - это попытка создать оперативное окружение Вооруженных Сил Украины. Однако сейчас ширина коридора составляет от 6 до 6,5 км, что позволяет вооруженным Силам Украины обеспечивать подвоз боевых комплектов, эвакуацию раненых и проведение ротации личного состава.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки Донецкой области 14 декабря. Враг продвинулся к югу от железнодорожного пути, расположенного к северо-западу от степного, сообщили в Институте изучения войны.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил 15 декабря, что силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на направлении Авдеевки, где Враг пытается окружить город.

Российские войска не в состоянии продолжить наступление для захвата Авдеевки или Купянска из-за ограниченных ресурсов, утверждает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж. Он отмечает, что противник остается активным в районе Степного и фокусирует свои усилия на продвижении в направлении Авдеевского коксохимкомбината.

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