Войска РФ частично продвинулись в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Оккупанты агрессора России продолжают наступать на Авдеевском направлении и достигли частичных успехов, считают в американском Институте изучения войны.

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ВСУ не дают российским оккупантам окружить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупационные войска 14 декабря продолжили свое наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продвинулся к югу от железнодорожного пути, расположенного северо-западнее Степового. Доказательств того, что россияне закрепляются на юго-восточной окраине самой Авдеевки, на данный момент нет. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские пропагандисты сообщали о мощных штурмах оккупантов вблизи Степового и их продвижении вдоль железнодорожного полотна.

Также указывается, что представитель бригады ВСУ, которая ведет бои на Авдеевском направлении, предположил о ведении россиянами сильных особо сильных штурмов в районе между Степовым и ж/д. Войска РФ пытаются в этом районе увезти тела погибших.

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Кроме того, в России говорили, что их оккупанты закрепляются на юго-восточной окраине Авдеевки, вдоль улицы Колосова. Однако американские аналитики не нашли визуальных доказательств этого.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили вражеские атаки вблизи Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки, к югу от Северного, а также вблизи Первомайского и Невельского.

Ситуация в районе Авдеевки

Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Бахмута, предположили аналитики Института изучения войны 14 декабря. Они утверждают, что захватчики незначительно продвинулись на юго-восток от Степного, в 3 километрах к северо-западу от Авдеевки.

В Генеральном штабе ВСУ 15 декабря заявили, что силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на Авдеевском направлении. Враг пытается окружить город.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - сказали в Генштабе.

Российские войска не могут продвинуться для захвата Авдеевки или Купянска, поскольку у них не тот тип ресурсов, считает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам, враг продолжает действовать в районе Степного и концентрирует усилия на продвижении к Авдеевскому коксохиму.

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