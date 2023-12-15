Украину ждет сложная зима, поддержка Запада упала на 90% – Die Zeit

Лишь 20 государств из 40 согласовали новые пакеты военной помощи Украине, затягивание Конгрессом финансирования поддержки усугубляет ситуацию.

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Затягивание в Конгрессе США решения о военной помощи Украине лишь усугубляет проблему - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Украину в 2024 году ждет сложная зима. В период с августа по октябрь текущего года уровень военной помощи снизился на 90% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Президент Владимир Зеленский призвал страны-партнеры как можно быстрее выделить дополнительное оружие и боеприпасы, потому что без этого решение жертв будет гораздо больше.

Как сообщает Die Zeit, Украине предстоит сложная зима, поскольку Запад существенно снизил уровень поддержки. Президент Зеленский призвал государства-партнеры как можно скорее предоставить дополнительные вооружения и боеприпасы, потому что без такого решения жертв будет гораздо больше.

Аналитики отметили, что в период с августа по октябрь 2023 года уровень военной помощи Украине достиг минимума.

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"Почти на 90% ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", - сказал экономист Кристоф Требеш.

Кроме того, известно, что лишь 20 из 42 государств согласовали новые пакеты помощи для Украины. Отсутствие решения Штатов о продлении поддержки усложняет ситуацию.

Военная помощь Украине

Внутриполитические разногласия между республиканцами и демократами в Сенате США привели к тому, что американцы до сих пор не согласовали финансирование нового пакета помощи Украине. Деньги на вооружения и боеприпасы заканчиваются. Политики ведут переговоры о компромиссе, и уже на следующей неделе будут голосовать за пакет помощи Украине и Израилю.

Директор Кремля Владимир Путин размечтался о прекращении военной помощи Украине. В Государственном департаменте США заявили, что Путин ошибается, когда думает, что "переживет" Запад. Конгресс должен это четко продемонстрировать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "разморозит" 50 млрд евро помощи для Украины, если Евросоюз передаст Будапешту ранее замороженные деньги, которые предназначались венгерскому государству. Речь идет о 30 миллиардах евро, 10 из которых в ЕС уже согласились передать.

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