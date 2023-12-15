Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

Владимир Путин подтвердил, что цели агрессора России в Украине не изменились, даже несмотря на огромные потери в рядах оккупантов, сказал Мэтью Миллер.

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Путин не "переживет" коллективный Запад - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: 115-я ОБрТрО, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин подтвердил, что, несмотря на огромные потери, международную изоляцию и проблемы в экономике, цели России в войне против Украины остались прежними. Путин надеется "пережить" коллективный Запад, но он ошибается. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

В ходе брифинга Госдепа он прокомментировал риторику Путина о том, что западная помощь Украине якобы заканчивается. По его словам, теперь Конгресс США должен показать свою позицию.

Также чиновник акцентировал внимание на том, что, несмотря на огромные потери, Путин намерен продолжать войну против Украины.

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"Все еще хочет завоевать Украину и он не отказался ни от чего из того, чего он намеревался достичь в этой кампании, несмотря на то, что его армия отброшена от своих первоначальных целей, несмотря на то, что они потерпели множество поражений на поле боя", - отметил Миллер.

Как полагает представитель Госдепартамента США, Путин сделал ставку на то, что он сможет "пережить" Запад, однако глава Кремля заблуждается.

"Итак, что я скажу, так это то, что со стороны нынешней администрации мы ясно дали понять, что считаем, что эта ставка неверна, и мы считаем, что он не переживет Запад и не переживет США. И теперь Конгрессу предстоит доказать, что эта ставка неверна", - подчеркнул Мэтью Миллер.

Заявления Путина об Украине

Директор России Владимир Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. В ходе "прямой линии" он придумал, что Одесса, дескать, русский город, а война закончится только после того, как Кремль "достигнет всех своих целей".

Кроме того, Путин разразился пропагандой о якобы уничтожении войсками РФ 747 танков и 2,3 тысяч бронемашин ВСУ после начала контрнаступления украинской армии. Никаких доказательств он не привел.

Путин сказал, что в Украине воюет 617 тысяч оккупантов РФ. В Главном управлении разведки Минобороны опровергли его слова и подчеркнули, что вражеская группировка насчитывает 473 тысячи военных.

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