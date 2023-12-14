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"РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин": Путин разразился дикой пропагандой

Андрей Ганчук
14 декабря 2023, 12:13
Директор агрессора России Владимир Путин заявил, что собрал еще 486 тысяч человек в свои войска и отправил их как оккупантов воевать против Украины.
Путин, войска РФ
Путин заявил, что все больше российских оккупантов хотят воевать против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин утверждает, что с начала контрнаступления ВСУ его войска якобы уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тыс. бронемашин. Никаких доказательств этому он не привел. Также Кремль собрал до полумиллиона оккупантов и отправил их в Украину.

В ходе так называемой прямой линии он выдумал, что оккупанты, дескать, уничтожили все, что поставил Украине Запад.

"Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше. Но мы уничтожили только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков, почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса — это и есть демилитаризация", - нафантазировал Путин.

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Также он добавил, что Россия якобы набрала 486 тысяч оккупантов в качестве "добровольцев", поэтому мобилизации, мол, не будет

"Добровольцами набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, желающих защищать Родину с оружием в руках, не прекращается. Ежедневно подписывается около 1500 контрактов", - подчеркнул кремлевский директор Владимир Путин.

Война России против Украины

КНДР передала Путину миллион снарядов, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, диктатуры поставляют России вооружения быстрее, чем демократии Украине.

Враг собрал десятки тысяч бойцов на левобережье Херсонщины, но ВСУ продолжают держать там свои позиции, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Украинские войска поддерживают артиллеристы, аэроразвадка и БПЛА.

Заморозка войны в Украине может привести к нападению РФ на НАТО, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат считает такой сценарий вероятным – он напомнил, что в полномасштабное военное вторжение РФ в Украину тоже не верили.

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ВСУ Владимир Путин войска России война России и Украины
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