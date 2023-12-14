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ВСУ – о левобережье Херсонщины: враг собрал десятки тысяч бойцов, позиции держим

Андрей Ганчук
14 декабря 2023, 10:39
Бойцов армии Украины на левом берегу Днепра поддерживают артиллеристы, аэроразведка и БПЛА, рассказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.
ВСУ, войска РФ
ВСУ бьются с войсками РФ на левобережье Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты на левобережье Херсонской области собрали несколько десятков тысяч своих войск и большое количество техники. Однако ВСУ продолжают мужественно удерживать там свои позиции. Войска поддерживаются артиллерией, аэроразведкой и беспилотниками. Ведется контрбатарейная борьба. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины. Враг собрал там несколько десятков тысяч оккупантов и большое количество военной техники.

"Мы понимали, что удержание позиций, противодействие силам врага, которые он сосредоточил на левом берегу, будет сложная и кровопролитная работа. Однако мужеством наших бойцов можно восхищаться. Позиции удержаны, ни одной не сдано, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас из занятых территорий", - сказала Гуменюк.

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Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу. Войскам на левом берегу Днепра в регионе серьезно помогают артиллеристы, аэроразведка и ударные БПЛА.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Войска РФ оказывают давление на ВСУ на левобережье Херсонской области, сказал депутат областного совета Сергей Хлань. По его словам, захватчики перебрасывают туда дополнительные силы с Запорожского направления и создают резервы.

Войска РФ потеснили ВСУ на левобережье Херсонщины, считают аналитики американского Института изучения войны. Бои с оккупантами ведутся в Крынках. Бойцы украинской армии могли высадиться на других участках.

В Генеральном штабе утром, 14 декабря, подтвердили, что бойцы сил обороны Украины удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", - подчеркнули в Генштабе.

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ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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