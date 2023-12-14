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Заморозка войны в Украине и нападение РФ на НАТО: Кулеба предупредил об угрозе

Андрей Ганчук
14 декабря 2023, 11:15
Полномасштабное нападение России на Украину в феврале прошлого года тоже считали невероятным вариантом развития событий, сказал Дмитрий Кулеба.
Кулеба, войска РФ
Россия могла бы использовать паузу в войне с Украиной для нападения на соседей или страны НАТО - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Если война агрессора России против Украины была бы заморожена уже сейчас, Москва могла бы использовать такую паузу для нападения на соседние страны и государства НАТО. Вероятность такого сценария существует. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В статье на Foreign Affairs он написал о том, что заморозка войны в Украине может привести к нападению России на своих соседей или страны Североатлантического альянса.

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально подключив не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", - считает Кулеба.

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По его словам, тем, кто не верит в подобный сценарий, следует вспомнить, что полномасштабное военное вторжение России в Украину тоже казалось невероятным.

"Всем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит упомянуть, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России против НАТО

В России объявили о готовности воевать с НАТО – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва "готова защищать национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". При этом он обвинил Альянс в, дескать, посягательстве на интересы РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия вторгнется в страны НАТО, если Украина не выстоит в войне. По его словам, тогда с российскими оккупантами придется воевать уже американцам.

Если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО, сказал президент США Джо Байден в ходе своего обращения к Конгрессу, который затягивает с принятием инициативы о продолжении финансирования военной помощи Киеву. Как полагает Байден, тогда американцам придется воевать с россиянами.

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НАТО Дмитрий Кулеба война России и Украины
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