Путин нашел сообщников в Иране и КНДР: Зеленский указал на серьезную проблему

Северная Корея уже передала агрессору России и ее директору Владимиру Путину миллион снарядов, сказал президент Владимир Зеленский в Норвегии.

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Диктатуры поставляют оружие Путину более интенсивно, чем демократии Украине - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, скриншот YouTube

Темпы поставок оружия России со стороны диктатур более высокие, чем интенсивность военной помощи Украине со стороны демократий. Большинство стран мира считают агрессию Москвы преступлением, однако Владимир Путин нашел себе сообщников в Иране, а также КНДР, которая передала россиянам миллион снарядов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в парламенте Норвегии он рассказал о том, что Украина нуждается в дополнительных вооружениях для отражения российской военной агрессии.

"Мы нуждаемся во внимании и поддержке мира сейчас как никогда. Почему? Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимое, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", - отметил Зеленский.

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По его словам, в то время как большинство мировых государств считают развязанную Россией войну преступлением, Путин нашел союзников в Иране и КНДР, которые ему помогают.

"И поставки от диктатур для России, к сожалению, ритмичнее, чем поставки от демократий для Украины… Есть миллион снарядов для Путина от Пхеньяна", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Заявления Зеленского о войне России против Украины

Без помощи Запада украинцам придется воевать, как в первые дни вторжения РФ, сказал президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он также добавил, что военная помощь со стороны партнеров поможет одержать победу.

Россия собрала на восточном фронте сотни тысяч оккупантов, отметил Владимир Зеленский. По его словам, для ВСУ главное сдерживать там захватчиков и их ликвидировать.

Зеленский с глазу на глаз разнес "друга Путина" Орбана в ходе их личной беседы в Аргентине. Глава государства резко потребовал от венгерского премьера ответить прямо, почему Будапешт блокирует переговоры о вступление Украины в ЕС.

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