Зеленский с глазу на глаз разнес "друга Путина" Орбана и поставил ему условие

Президент Владимир Зеленский резко заявил премьер-министру Виктору Орбану, что у него нет никаких причин блокировать процесс вступления Украины в Евросоюз. По его словам, если у Орбана такие причины и есть, то он должен их назвать.
В ходе совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы украинский гарант рассказал, о чем говорил с Орбаном в Аргентине.
По словам президента, он сказал венгерскому премьеру, что Киеву и Будапешту нужно перейти к диалогу.
"Я не могу сказать, что это была особенно или намеренно спланированная встреча. У нас был диалог. Это правда. Я думаю, что нам надо организовать конструктивную встречу между нашими государствами, потому что мы имеем общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, которые поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы. Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое позитивное отношение к этой идее", - отметил Зеленский.
Также он добавил, что четко сказал Орбану – у него нет причин блокировать вступление Украины в ЕС. А если и есть, то пусть он их назовет.
"Думаю, что я прав и дал ему понять – он не имеет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину и я жду ответа", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Венгрия блокирует переговоры об Украине в ЕС
В Брюсселе 14-15 декабря должен состояться саммит лидеров ЕС. В ходе мероприятия будут решать вопрос, начинать ли переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз и принять решения по вопросу евроинтеграции езе 9 стран. Для этого нужно, чтобы все страны ЕС высказались "за".
6 декабря партия Орбана внесла в парламент Венгрии резолюцию с призывом не поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
10 декабря президент Зеленский поговорил с Орбаном в Аргентине, куда приезжал гарант на инаугурацию президента Хавьера Милея. Зеленский сказал, что "максимально откровенно" поговорил с Орбаном о "наших европейских делах".
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