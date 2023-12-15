Путин забросил в Украину до полумиллиона оккупантов: в ГУР назвали новые цифры

В Украине не подтверждают заявление российского директора Владимира Путина о группировке в 617 тысяч оккупантов – военная разведка называет другие цифры.

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В Украине 473 тысячи оккупантов Путина - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Оккупационная группировка агрессора России на территории Украины составляет 473 тысячи военных. Из них 443 тысячи кадровых захватчиков и около 30 тысяч боевиков Росгвардии. Об этом заяви представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что сейчас на территории Украины группировка врага составляет 473 тысячи оккупантов. В частности, это 443 тысячи кадровых российских военных и еще около 30 тысяч боевиков Росгвардии (внутренних войск РФ).

Войска России в Украине

Директор РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе так называемой прямой линии заявил, что набрал в ряды оккупантов для войны против Украины уже 486 тысяч военных. По его словам, каждый месяц 1,5 тысячи захватчиков подписывают контракты с российским Минобороны.

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Также глава России сказал, что в Украине воюют уже 617 тысяч оккупантов. ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина и назвали другие цифры. В частности, представитель военной разведки Андрей Юсов заявил об участии в войне более 450 тысяч захватчиков.

В Defense Express объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантах в Украине. По мнению аналитиков, Путин подразумевал и оккупационные подразделения на захваченных территориях, которые выполняют "полицейские" функции.

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