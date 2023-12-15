СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

Путин в своей речи 14 декабря где-то "потерял" 15 тысяч оккупантов.

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Россия понесла колоссальные потери во время октябрьского наступления на Востоке / Коллаж Главреда. Фото: 47 ОМБр, Минобороны РФ

Во время "прямой линии" 14 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине сейчас находится 617 тысяч оккупантов. Это не совпадает с данными, согласно которым против Украины воюет в общей сложности 450 тысяч захватчиков, отмечает Defense Express.

Итак, замечают эксперты, в течение 2023 года набор контрактников в армию РФ составил 486 тысяч человек. А в рамках "частичной мобилизации" осенью 2022 года было отмобилизовано 300 тысяч человек, из которых 244 тысячи продолжают воевать, 41 тысяча "задвохсотилась", а 15 тысяч куда-то "исчезла".

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Вероятнее всего, утверждают аналитики, Путин включил в свое заявление и цифры по войскам ВС РФ на фронте, и цифры по оккупационным подразделениям, выполняющим сугубо полицейские функции на захваченных территориях.

"Таким образом, можно оценить, что враг для поддержания оккупационного режима на наших территориях сосредоточил 170-180 тысяч "штыков", - отмечают эксперты.

Отмечается, что пока нет оснований заявлять о полноценном восстановлении кадровой армии "до кондиции на февраль 2022 года", когда российские войска были способны наступать агрессивно в темпе несколько десятков километров в день.

Потери России

По данным разведки США, с начала наступления в октябре 2023 года российская армия понесла потери в количестве более 13 000 солдат под Авдеевкой, а также более 220 боевых машин. Это количество равно шести маневренным батальонам.

Также данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия потеряла уже 87% Сухопутных войск, которые были в строю перед вторжением в Украину. Кроме того, оккупанты потеряли две трети танков из тех, что были в наличии в начале войны.

А уже во время "прямой линии" Путин признал потери в войне против Украины. Из слов можно сделать вывод о том, что погибло более 300 тысяч российских военных, пишет, в свою очередь, The Independent.

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