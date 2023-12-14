Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Шарль Мишель подчеркнул, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной является сильным политическим сигналом и важным шагом.

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Шарль Мишель сказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, УНИАН

Переговоры о возможном вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться в марте 2024 года. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает The Guardian.

"Мы начнем переговоры, и в марте будет опубликован отчет, и на основе этого мы примем решение в марте", - сказал Шарль Мишель.

Выразив поддержку ЕС Украине, Мишель подчеркнул, что решение о начале переговоров о вступлении в Союз с Украиной является сильным политическим сигналом и важным шагом. Президент Европейского совета также подчеркнул, что это решение является также важным для ЕС.

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"Это чрезвычайно важно, мы хотим поддержать Украину. Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и вечером я думаю к народу Украины – мы на его стороне, и это решение, принятое государствами-членами, является чрезвычайно важным для Европейского Союза", - добавил президент Евросовета.

Что касается возможного вето Венгрии, Шарль Мишель отметил, что принятие этого решения требовало единства стран-членов, опираясь на правила Европейского совета. Он отметил, что работа была проведена для обеспечения того, чтобы ни одна страна-член не выступила против решения и подчеркнул важность защиты единства Европейского совета.

"Мы много работали, чтобы защитить Европейский совет. Было важно, чтобы ни одна из стран-членов не выступила против решения, и именно поэтому мы смогли сделать это заявление сегодня вечером", - подытожил он.

Решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

Напомним, Европейская комиссия официально предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения четырех критериев, которые были определены в отчете Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.

Как сообщал Главред, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии по начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Грузия получила статус кандидата, а по Боснии и Герцеговине переговоры откроют, если к марту будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

Также Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, вышел из зала во время голосования за начало процесса переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите Европейского Союза. Покинув зал, он не прислал представителя на заседание. Все остальные 26 стран-членов ЕС поддержали решение.

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