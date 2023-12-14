Европейский совет начал переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

На саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Европейской комиссии относительно начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в X (бывший Twitter).
"ЕС предоставила статус кандидата Грузии. А с Боснией и Герцеговиной ЕС откроет переговоры, как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию доложить до марта с целью принятия такого решения", - написал Мишель в Twitter (X).
Он также отметил, что сегодняшнее решение является четким сигналом надежды для народов Украины и Молдовы и для всего европейского континента.
Реакция Офиса президента
Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Телеграме прокомментировал решение Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
"Есть решение об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Колоссальная работа Президента Владимира Зеленского с нашими партнерами, для достижения этого результата. Интенсивные переговоры, на которые у него постоянно есть энергия и аргументы. Замечательная работа команды 24/7. Поздравляем украинцев, дружественный народ Молдовы. Двигаемся дальше. Слава Украине", - резюмировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Европейская комиссия предложила официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, при условии выполнения четырех критериев. Эту информацию передала Радио Свобода, ссылаясь на последний отчет Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.
Принятие решения о начале переговоров с Украиной по ее членству обязательно требует поддержки всех стран ЕС, но Венгрия выступает против этот. Премьер-министр Венгрии ответил на письмо от венгерского меньшинства из Закарпатья, где они призвали не мешать евроинтеграции Украины. Орбан подтвердил готовность своей страны защищать права венгерского меньшинства в Украине, но также отметил, что вступление Украины в ЕС "не является актуальным".
Также Словакия готова поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС на декабрьском саммите, хотя недавно глава Министерства иностранных дел выражал сомнения в возможности членства Украины в Евросоюзе.
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