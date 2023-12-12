Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на письмо венгерского меньшинства Закарпатья, в котором главу правительства просили не препятствовать евроинтеграции Украины, пишет KarpatHir.
Орбан еще раз подчеркнул, что его страна "сделает все, чтобы защитить права венгерского меньшинства в Украине". Далее "друг Путина" начал оправдываться, почему "ставит палки" в переговоры Украины с ЕС относительно дальнейшего вступления.
По его словам, начало переговоров о вступлении Украины якобы "не является своевременным", поскольку Еврокомиссия "не смогла подготовиться должным образом к саммиту в декабре".
Орбан назвал "альтернативу" вступлению Украины в Евросоюз.
"Мы предложим, чтобы вместо юридически сложного членства Евросоюз нацелился на установление с Украиной стратегического партнерства", - написал Орбан.
Орбан закончил словами, что Венгрия и в дальнейшем "будет работать над тем, чтобы венгерская община в Украине жила в мирной, стабильной развивающейся стране".
Отношения Венгрии и Украины
Киев пытается найти общий язык с Венгрией после угроз Орбана блокировать саммит Украина-ЕС и неоднократного блокирования Будапештом военной и финансовой помощи ЕС Украине.
В частности, 6 декабря в ОП сообщили о телефонном разговоре руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Предполагалось, что вскоре лидеры обеих стран смогут встретиться.
А уже 10 декабря президент Владимир Зеленский пересекся с венгерским премьером Виктором Орбаном на инавгурации нового президента Аргентины. Подробности разговора пока неизвестны.
Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в противостоянии с Путиным.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию
- 90% армии: США опубликовали секретные данные о погибших оккупантах
- "Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине