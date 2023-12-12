Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

Орбан предложил украинским венграм свою "альтернативу" вступлению Украины в Евросоюз.

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Орбан снова "торгуется" с Украиной / коллаж Главреда, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на письмо венгерского меньшинства Закарпатья, в котором главу правительства просили не препятствовать евроинтеграции Украины, пишет KarpatHir.

Орбан еще раз подчеркнул, что его страна "сделает все, чтобы защитить права венгерского меньшинства в Украине". Далее "друг Путина" начал оправдываться, почему "ставит палки" в переговоры Украины с ЕС относительно дальнейшего вступления.

По его словам, начало переговоров о вступлении Украины якобы "не является своевременным", поскольку Еврокомиссия "не смогла подготовиться должным образом к саммиту в декабре".

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Орбан назвал "альтернативу" вступлению Украины в Евросоюз.

"Мы предложим, чтобы вместо юридически сложного членства Евросоюз нацелился на установление с Украиной стратегического партнерства", - написал Орбан.

Орбан закончил словами, что Венгрия и в дальнейшем "будет работать над тем, чтобы венгерская община в Украине жила в мирной, стабильной развивающейся стране".

Отношения Венгрии и Украины

Киев пытается найти общий язык с Венгрией после угроз Орбана блокировать саммит Украина-ЕС и неоднократного блокирования Будапештом военной и финансовой помощи ЕС Украине.

В частности, 6 декабря в ОП сообщили о телефонном разговоре руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Предполагалось, что вскоре лидеры обеих стран смогут встретиться.

А уже 10 декабря президент Владимир Зеленский пересекся с венгерским премьером Виктором Орбаном на инавгурации нового президента Аргентины. Подробности разговора пока неизвестны.

Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в противостоянии с Путиным.

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