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Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию

Яна Ставская
12 декабря 2023, 19:49
Умеров подчеркнул, что он честен с украинским обществом и коллегами-военными.
Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию
В МО расставили все точки над "і" по поводу увольнения командующих / коллаж Главреда, фото: УНИАН, ОП

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал слухи о якобы кадровых изменениях в командовании Вооруженных сил, в частности отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

На вопрос журналистки, объявил ли Умеров представление на увольнение Залужного и Наева, министр ответил с улыбкой. Он отметил, что в военной компоненте всегда "бывают изменения" (ротации, изменения и т.д.).

"В военном руководстве всегда будут переходные вещи, с которыми я очень открыт к обществу и к своим коллегам. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его расшатывают и внутренне, и внешне", - сказал Умеров.

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Если такие вопросы появятся, Умеров пообещал о них сообщать.

"Таких вопросов (по отставкам - Главред), которые хотят "расшатать" россияне, нет. Если они будут - я выйду с этим вопросом и расскажу", - ответил министр.

Отставка Залужного и Наева

Раньше Украинская правда со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве писала, что в Минобороны подумывают над отставкой командующего войсками "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, возглавляющего одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщалось.

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Умеров Сергей Наев Валерий Залужный Рустем Умеров
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