Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

Россияне изучают маршруты для ракет и способы реагирования украинской системы ПВО, считает Гуменюк.

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В ВСУ объяснили, почему РФ сегодня активно атакует Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС, скриншот: alerts.in.ua

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне сегодня активно запускают ракеты, среди которых много фальш-целей.

"Совершенно очевидно, что враг пытается изучить и истощить систему нашей противовоздушной обороны. Потому что готовясь к применению ракет в более массированном объеме, вероятно, что россияне изучают маршруты для ракет, способы нашего реагирования, и степень нашей готовности. Враг применяет различные способы для этого, в том числе фальшивые цели", - подчеркнула Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

Ракетная атака по Украине

Напомним, что россияне 14 декабря атаковали Украину ракетами. В Киеве и нескольких областях прогремели взрывы. По Староконстантинову РФ ударила ракетой "Кинжал", подтвердил спикер воздушных сил Юрий Игнат.

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Воздушные силы Украины фиксировали взлет российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Савалейка и пуски оккупантами ракет в направлении Киева, Староконстантинова и Житомирщины.

Ночью 13 декабря РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Росийские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.

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