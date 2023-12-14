Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне сегодня активно запускают ракеты, среди которых много фальш-целей.
"Совершенно очевидно, что враг пытается изучить и истощить систему нашей противовоздушной обороны. Потому что готовясь к применению ракет в более массированном объеме, вероятно, что россияне изучают маршруты для ракет, способы нашего реагирования, и степень нашей готовности. Враг применяет различные способы для этого, в том числе фальшивые цели", - подчеркнула Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".
Ракетная атака по Украине
Напомним, что россияне 14 декабря атаковали Украину ракетами. В Киеве и нескольких областях прогремели взрывы. По Староконстантинову РФ ударила ракетой "Кинжал", подтвердил спикер воздушных сил Юрий Игнат.
Воздушные силы Украины фиксировали взлет российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Савалейка и пуски оккупантами ракет в направлении Киева, Староконстантинова и Житомирщины.
Ночью 13 декабря РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Росийские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.
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