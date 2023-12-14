Путин цинично назвал войну в Украине 'гражданской' и упомянул о 'братских народах'

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил нарратив о "братских народах" и заявил, что сейчас в Украине идет "общественная война".
"Проблема в том, что я всегда говорил и несмотря на всю трагедию, которая происходит. Все-таки в своей основе русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит - это большая трагедия, подобная "гражданской войне" между братьями. Когда братья оказались по разные стороны", - заявил цинично диктатор во время масштабной конференции.
Заявления Путина о войне в Украине
Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. 14 декабря, российский диктатор Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, где не смог обойтись без того, чтобы обвинить в войне не самого себя и свою страну, а Запад и Украину.
Напомним, что Путин разразился дикой пропагандой о большом количестве армии РФ и потерях ВСУ. Директор агрессора России Владимир Путин заявил, что собрал еще 486 тысяч человек в свои войска и отправил их как оккупантов воевать против Украины.
Путин ненароком похвалил украинских военных. Российский диктатор проговорился относительно положения оккупантов на фронте. В частности, в комментарии кремлевский глава пожаловался на работу украинских беспилотников.
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