Путин нечаянно похвалил украинских военных

Российскому диктатору все труднее скрывать правду о реальном положении оккупантов на передовой.

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Россияне готовят новые наступления из-за очередной прихоти Путина / коллаж Главреда. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин проболтался насчет положения оккупантов на фронте. В частности, в комментарии своим пропагандистам кремлевский глава пожаловался на работу украинских беспилотников.

"Я знаю, что там (на фронте) непросто. Жизнь на фронте, когда эти (БПЛА) летают, как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского во время награждения звездами "героев РФ" в кремлевских дворцовых павильонах", - заныл Путин.

Следует отметить, что кремлевский диктатор довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

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А затем Путин не смог нормально выговорить имя президента Кахастана Касым-Жомарта Токаева, в итоге быстро "пробалаболив" имя казахского главы. В свою очередь, Токаев прибег к ассиметричному ответу.

Россия наступает на всех направлениях из-за новой прихоти Кремля

Накануне в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Как неоднократно отмечали украинские военные, российские оккупанты ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также осуществляют непрерывные наземные атаки на Западе Запорожской области.

В частности, российская армия усилила артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. По мнению эксперта Алексея Гетьмана, оккупанты хотят окружить ВСУ в городе и "лезут" с нескольких направлений.

Также Россия пробует прорвать оборону в районе Купянска. Противник пытается выйти на рубежи Синьковки для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск.

Кроме того, враг стягивает резервы и на юге. Но создание новых наступательных группировок не фиксируется.

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