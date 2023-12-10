УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин нечаянно похвалил украинских военных

Яна Ставская
10 декабря 2023, 20:21
Российскому диктатору все труднее скрывать правду о реальном положении оккупантов на передовой.
Путин нечаянно похвалил украинских военных
Россияне готовят новые наступления из-за очередной прихоти Путина / коллаж Главреда. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин проболтался насчет положения оккупантов на фронте. В частности, в комментарии своим пропагандистам кремлевский глава пожаловался на работу украинских беспилотников.

"Я знаю, что там (на фронте) непросто. Жизнь на фронте, когда эти (БПЛА) летают, как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского во время награждения звездами "героев РФ" в кремлевских дворцовых павильонах", - заныл Путин.

Следует отметить, что кремлевский диктатор довольно часто на публике своим поведением или странными ситуациями доказывает, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Еще одна подобная ситуация произошла во время очередного заседания в стране-агрессоре России – глава Кремля запутался в собственных руках и не смог найти на них часы.

видео дня

А затем Путин не смог нормально выговорить имя президента Кахастана Касым-Жомарта Токаева, в итоге быстро "пробалаболив" имя казахского главы. В свою очередь, Токаев прибег к ассиметричному ответу.

Россия наступает на всех направлениях из-за новой прихоти Кремля

Накануне в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Как неоднократно отмечали украинские военные, российские оккупанты ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также осуществляют непрерывные наземные атаки на Западе Запорожской области.

В частности, российская армия усилила артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. По мнению эксперта Алексея Гетьмана, оккупанты хотят окружить ВСУ в городе и "лезут" с нескольких направлений.

Также Россия пробует прорвать оборону в районе Купянска. Противник пытается выйти на рубежи Синьковки для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск.

Кроме того, враг стягивает резервы и на юге. Но создание новых наступательных группировок не фиксируется.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

В ВСУ предлагают отправить на фронт сразу 100 тысяч человек: кого хотят мобилизовать

В ВСУ предлагают отправить на фронт сразу 100 тысяч человек: кого хотят мобилизовать

19:28 Украина
Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

18:56 Украина
Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

18:06 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:21

Путин нечаянно похвалил украинских военных

19:59

Врачи борются за жизнь: Катя Тышкевич попала в реанимацию

19:28

В ВСУ предлагают отправить на фронт сразу 100 тысяч человек: кого хотят мобилизовать

19:11

Есть и не толстеть реально: диетологи назвали продукты для похудения - списокВидео

19:10

Новый кандидат в президенты РФ из холодильникамнение

Россия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - КуликРоссия способна начать масштабное наступление после выборов Путина - Кулик
18:56

Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

18:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Раку - вскружит голову, Стрельцу - неопределенность

18:27

"Для него меня больше не существует": Репяхова рассказала про отношения с отцом

18:06

Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

Реклама
17:47

В России "похоронили" несуществующего пилота-оккупанта

17:42

Россияне готовят новое наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на фронте

17:26

Режиссер популярных в РФ фильмов воюет на стороне Украины против оккупантов

17:08

Как открыть носки без помощи ножниц одним движением рукиВидео

16:52

Как сварить макароны ровно за 1 минуту: женщина поделилась удивительным способом

16:52

Никогда не догадаетесь: из чего делают манку

16:29

"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

16:25

Гороскоп на 2024 год: 5 знаков зодиака сделают впечатляющую карьеру

16:14

Украина "падет за несколько месяцев": в Сенате США сообщили о надеждах Путина

16:10

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 декабря: Водолею - нерешительность, Козерогу - много внимания

16:01

Сырский: ситуация на востоке сложная, россияне наступают по всему фронту

Реклама
15:49

Лучится от счастья: министр Кулеба трогательно обратился к своей возлюбленной

15:42

Накроет черная полоса и болезни: что нельзя делать 11 декабря

15:38

Россия готовит новые спецоперации: эксперт ответил, к чему готовиться в ближайшие месяцы

15:26

Ответ смогут увидеть лишь самые внимательные: нужно найти число 65 среди 55

15:15

Украинцам приходится переплачивать за газ: в чем причина и как сохранить деньги

14:52

Гороскоп на завтра 11 декабря 2023: Овну - любовные муки, Раку - повышение

14:48

В Днепре сожгли мемориал памяти жертв удара РФ по многоэтажке

14:45

Война могла закончиться в 2022 году: экс-командир "Айдара" раскрыл детали

14:43

Россия накопила ракеты для уничтожения украинской энергосистемы - разведка Британии

14:14

Оккупанты истощают ПВО Украины перед атакой: новая хитрая тактика врага

13:59

Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина

13:20

СМИ назвали предполагаемого заказчика убийства Кивы: неожиданный кандидат

13:10

Жена Налчаджиоглу впервые отреагировала на его вечеринки в компании красоток

13:02

Лунный календарь 11 декабря 2023: прислушайтесь к советам друга, которые уберегут от трудностей

13:01

Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов на Таврическом направлении

12:37

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Обезьянам - веселье, у Коз изменятся планы

12:30

Чего ждать украинцам в случае прекращения помощи от США: раскрыт катастрофический сценарий

12:17

"Клоун Клепа": Наташа Королева с жуткими кудрями сплясала на фоне КремляВидео

12:07

Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке: оккупанты "лезут" с нескольких направлений

11:51

Маск заступился за пророссийского блогера: требует от Зеленского объяснений

Реклама
11:40

Отказа не миновать: кто в Украине не сможет получить субсидию

11:34

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: кто получит шанс разбогатеть

11:25

В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам

10:57

Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Девы - держите тайны в секрете, Близнецы решат проблемы

10:53

Такого вы еще не пробовали: участница "Мастер Шефа" рассказала, как приготовить любимое блюдо Ивана Франко

10:52

Женщина показала гениальный метод, как за 3 минуты очистить микроволновкуВидео

10:39

Путин может победить: военный рассказал, от чего зависит итог войны

10:23

Женщина показала, как правильно использовать скребок для стекла: уберет лед гораздо быстрееВидео

09:42

Мобилизация студентов в Украине: какой категории могут дать отсрочку

09:26

Некоторые украинцы могут остаться без пенсии: как этого избежать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять